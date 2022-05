Beca Milano celebra sua primeira vez na Disney: ''Voltei a ser criança''

Confeiteira Beca Milano compartilhou fotos de sua primeira vez na Disney e encantou

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 14h14

A confeiteira Beca Milano (34) está viajando e conheceu pela primeira vez a Disney.

Em sua rede social, a loira compartilhou fotos nesta quinta-feira, 5, curtindo o parque na parte da noite e usando orelhinhas da Minnie.

Em frente ao castelo icônico do local, Beca Milano surgiu radiante aproveitando o momento. "Minha primeira vez na Disney! Por instantes voltei a ser criança, um lugar mágico!", contou ela.

E complementou com a frase marcante do local: “Where your dreams come true. (Onde seus sonhos se realizam.)”.

Ainda no final do ano passado, Beca Milano viajou para França com o marido e curtiu Paris em grande estilo.

Veja as fotos de Beca Milano na Disney: