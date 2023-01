Aventuras! Angélica aproveita férias no deserto com a família

Ao lado dos filhos e do marido, a apresentadora Angélica acampou no meio das dunas e viu paisagens espetaculares em Omã, na Arábia

Angélica (41) está curtindo uma viagem de férias para o deserto de Omã, na Arábia, ao lado do marido, o apresentador Luciano Huck (51), e com os filhos, Eva, de 10 anos, Benício, de 15, e Joaquim, de 17. Nas redes sociais, ela compartilhou alguns momentos da viagem especial com fotos deslumbrantes ao ar livre.

"Muito amor e gratidão!", escreveu Angélica ao postar alguns cliques em seu Instagram. "Nossas aventuras nas férias", disse ela.

Em outro post pra completar a sequência de posts, a apresentadora escreveu: “Esse momento é tão especial, viver experiências novas ao lado das pessoas que eu mais amo no mundo… não tem nada que se compare!”.

As publicações se encheram de comentários de amigos e fãs: “Gente os meninos estão enormes”, comentou a atriz Ingrid Guimarães. “Que família linda e abençoada por Deus Tudo de melhor para vocês”, comentou uma fã. “Angel 2, Eva um princesa”, comentou uma seguidora apontando a similaridade das duas

O apresentador e marido de Angélica, Luciano Huck, também compartilhou momentos da viagem em seu Instagram: “A vida é uma contínua construção de memórias. Desde que formamos a nossa família, eu e Angélica decidimos que sempre que fosse possível iríamos ampliar nossos horizontes e dos nossos filhos conhecendo outros povos e outras culturas. Tem sido assim e o saldo é muito positivo. Desta vez fomos para Omã, país árabe na costa sudeste da Península Arábica. Lugar lindo. Entre o mar e o deserto. País islâmico, longe de ser uma democracia pujante e ainda com uma serie de limitações as liberdades, mas sem dúvida a sociedade mais progressista desta região do planeta. Valeu muito a visita”, contou.

Durante uma viagem, Huck filmou a mulher dormindo: "A tropa está destruída!". Depois, o casal e filhos fizeram um passeio de camelo e não faltaram fotos em família ou registros diversos como da lua ou da estrada no meio do nada.