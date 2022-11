Aos 41 anos, Maria Maya impressiona ao posar de biquíni em viagem com a namorada: ''Mulherão''

Atriz e diretora Maria Maya, filha de Wolf Maya, recebe elogios ao postar foto rara de biquíni e exibe corpão na beira da piscina

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 12h17

Discreta em relação à vida pessoal, a atriz Maria Maya (41) esbanjou sua beleza nas redes sociais ao postar um clique durante viagem para Mairinque, no interior de São Paulo!

Na manhã desta quinta-feira, 10, a diretora, filha de Wolf Maya (69), surgiu só de biquíni em passeio romântico em comemoração ao aniversário da amada, Amanda Labrego.

Na imagem, a artista posou na beira de uma piscina com o traje de banho verde militar. De pé, ela mostrou as curvas poderosas e a barriga sarada. De óculos escuros, Maria apareceu com os cabelos soltos e de braços abertos e aproveitou para fazer uma reflexão.

"Hoje acordei com o espírito livre de um pássaro pronto para alçar voo. Fechei os olhos e voei alto, rumo aos meus sonhos. Pois quem não sonha não vive e quem não vive não VOA", escreveu Maria Maya na legenda.

"Olha a sereiaaaaa", "Lindaaa. Disse tudo nessas palavras", "Morena bonita ein meu Deus", "Perfeita", "Mulherão", "Ela é linda demais", "Coisa linda", elogiaram os fãs.

"Eu, a aniversariante e a natureza", disse Maya em outra postagem. "Meu amor, obrigada pela parceria. Obrigada por ser tão incrível e me proporcionar momentos incríveis", agradeceu Amanda no Instagram.

Vale destacar que as duas assumiram o namoro publicamente em agosto de 2021.

Confira as fotos de Maria Maya durante viagem com a namorada:

