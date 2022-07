Bárbara Borges recorda foto com Maria Maya, Mylla Christie e Mara Manzan em 'Senhora do Destino'

Em dia de TBT, a atriz Bárbara Borges recordou uma foto da época das gravações da novela da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 17h05

Bárbara Borges (43) aproveitou o dia de TBT para revirar o baú e dividir com os fãs uma foto dos bastidores da novela Senhora do Destino, da TV Globo.

Na imagem compartilhada no Instagram, a atriz aparece ao lado de Maria Maya (41), Mylla Christie (51) e Mara Manzan, que faleceu em 2009, aos 57 anos. No folhetim, elas interpretavam Jenifer, Regininha, Eleonora e Janice, respectivamente.

"#tbt 2005 da novela Senhora do Destino. Com as queridas @maria_maya @myllachristieui e a inesquecível Mara Manzan", escreveu Bárbara na legenda da publicação.

A postagem deixou os fãs da atriz nostálgicos. "Lindas", disse uma seguidora. "Umas das minhas novelas favoritas", comentou outra. "Amava essa novela. Não perdia um capítulo. Ótimas atrizes", falou um internauta. "Que delícia de lembrança. A gente foi feliz e sabia", afirmou Maria Maya nos comentários.

Confira o TBT de Bárbara Borges: