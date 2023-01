Andressa Suita e Gusttavo Lima posam com os filhos em passeio de barco pelas Bahamas

Modelo Andressa Suita e cantor sertanejo Gusttavo Lima aparecem em viagem com os filhos Gabriel e Samuel

Nesta quarta-feira, 25, a modelo Andressa Suita (35) encantou a internet com novas fotos da viagem da família pelas Bahamas! Ao lado do maridão, o cantor sertanejo Gusttavo Lima (33) e dos filhos Gabriel (5) e Samuel (4), a família aproveitou um belo passeio de barco pelo lugar paradisíaco.

A publicação feita no perfil oficial do Instagram da modelo mostra uma foto da linda família junta dentro da embarcação. Além disso, conta com dois vídeos. Um, mostrando a família enquanto o barco andava pelas águas azuis do país caribenho, já o outro, mais detalhes do mar incrível da localidade.

Os comentários foram inundados de elogios para a bela família. “A beleza da família ofuscou a beleza do lugar”, brincou uma seguidora da modelo. “Incrível esse amor que Deus coloca no nosso coração, por pessoas que nunca tivemos a oportunidade de conhecer”, refletiu uma fã. “Não merecem Palmas, merecem Tocantins inteiro”, elogiou uma terceira internauta.

Veja a publicação da modelo Andressa Suita curtindo o passeio de barco ao lado do maridão, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, e os filhos Gabriel e Samuel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)



Gusttavo Lima explode fofurômetro ao ser flagrado em momento de chamego com os filhos

Na segunda-feira, 23, Andressa Suita explodiu o fofurômetro ao compartilhar um registro dos filhos, Samuel (4) e Gabriel (5), curtindo um momento especial com o pai, o cantor Gusttavo Lima.

A modelo se derreteu ao flagrar o momento de chamego dos pequenos com o papai coruja. Nas imagens, o sertanejo surge sentado no banheiro enquanto capricha no visual do caçula. "Ainda bem que o pai chegou para fazer esse topete, porque a mãe leva zero jeito para isso", contou Andressa. Na sequência, Gusttavo ainda apareceu penteando os cabelos de Gabriel. "O meu topete é maior que o do papai", disse o filho mais novo, Samuel.