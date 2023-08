Ana Maria Braga se despede de Paris e anuncia volta ao Brasil

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou o fim de sua viagem à Paris e sua volta ao Brasil para comandar o "Mais Você"

Neste domingo, 27, Ana Maria Braga encantou seus seguidores ao se despedir de sua viagem de férias. A apresentadora estava em Paris por alguns dias, e já está voltando para comandar seu programa “Mais Você” na Rede Globo.

A comunicadora surgiu esbanjando estilo e beleza em frente a uma ponte com um look composto por um vestido todo colorido, um cachecol vermelho e um chapéu. “Au revoir [até a próxima, em francês] Paris. Amanhã estaremos juntos no Mais Você”, anunciou Ana em seu Twitter.

Em seu Instagram, a apresentadora mostrou um último passeio pela capital francesa e ainda aproveitou para deixar uma reflexão entre seus seguidores. A comandante do “Mais Você” ficou em frente do Hotel Lutetia, um hotel que acolheu refugiados na época do nazismo.

“Quando a gente doa, quando a gente partilha, a gente está multiplicando e não dividindo. E acho que é isso que fazem as grandes instituições, os grandes empresários e as grandes pessoas, como nós. Você não partilha seu tempo, você não doa seus pensamentos, você não doa suas orações para as pessoas que estão precisando? Cada um na sua medida e é bom saber que o mundo tem solução”, refletiu Ana em frente ao hotel de Paris.

Antes de Paris, a apresentadora que começou sua carreira na RecordTV estava em Israel. Ana Maria conseguiu realizar um sonho que tinha: ser batizada no Rio Jordão. Nas redes sociais, ela mostrou com detalhes esta experiência.

Foi apenas nesta sexta-feira, 25, que Ana decidiu mudar a rota e estender suas férias um pouco. “Decidimos voltar para o Brasil através de Paris. O voo entre Tel Aviv, Israel, e Paris, França, normalmente tem uma duração de aproximadamente 4 a 4 horas e meia, dependendo das condições meteorológicas”, explicou nas redes sociais.

Au revoir Paris. ❤️

Amanhã estaremos juntos no #MaisVocêpic.twitter.com/2vak22Tgws — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 27, 2023

Descoberta!

Recentemente, a repórter do programa Mais Você, Ju Massaoka revelou ao vivo a descoberta do diagnóstico de uma doença genética. A jornalista aproveitou para levar o assunto para o programa e alertar outras pessoas sobre o Lipedema.

"Fiquei assustada quando eu descobri a quantidade de pessoas afetadas por essa doença. Acredita que aqui no Brasil uma em cada dez mulheres tem lipedema? É uma doença subdiagnosticada porque é confundida com outros problemas", relatou ela sobre ter pesquisado sobre a doença.