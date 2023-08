Ana Maria Braga mostra detalhes da realização de sonho em Israel

De férias da televisão, Ana Maria Braga compartilha com o público a realização de um sonho durante viagem a Israel

A apresentadora Ana Maria Braga está curtindo suas férias do programa matinal Mais Você, da Globo. Ela aproveitou sua pausa para fazer uma viagem internacional, buscando realizar seu sonho pessoal de conhecer Israel, já que ela é uma mulher muito religiosa e cristã.

E nesta quarta-feira, 23, Ana Maria usou seu Instagram para mostrar a realização de mais uma conquista pessoal. Por meio de um vídeo publicado em seu feed, a apresentadora mostrou que foi batizada no Rio Jordão, local onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista.

No registro, a comunicadora mostrou os detalhes do local e como funciona todo o processo de batizado. Ela conta que recebeu um kit especial para a ocasião e até mesmo um certificado para levar para casa. Ana Maria também mostrou um trecho dentro do rio, onde ela realizou seu sonho.

"Yardenit é um local significativo de peregrinação para cristãos que buscam a confirmação do batismo no Rio Jordão. Localizado nas margens do rio, em Israel, esse local sagrado oferece aos fiéis a oportunidade de participar de cerimônias de batismo em um ambiente reverenciado pela sua conexão com a tradição bíblica. O gesto é simbólico, mas importante para quem crê. Emoção única", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se emocionaram com o registro compartilhado por Ana Maria. "Vídeo muito forte. Obrigado por compartilhar", escreveu o jornalista Thiago Rocha."Aiiii que lindooooo Aanaaaaaaaaaa. Eu tô emocionada e nem sei direito por quê. Te amooo", disse a cantora e ex-BBB Linn da Quebrada."Que viagem incrível!", enalteceu a apresentadora Astrid Fontenelle.

Confira a publicação:

Ana Maria Braga aproveita dia de praia em Israel

Na última terça-feira, 23, Ana Maria Braga mostrou que estava aproveitando ao máximo sua viagem por Israel. A apresentadora surgiu curtindo um belo dia de sol na praia, com direito a paisagens incríveis e turbante colorido.

Ela registrou tudo em seu Instagram, onde vem compartilhando vários outros detalhes da viagem. "Água azul, areia dourada, a brisa do mar... Assim é a praia de Herzliya, a apenas 20 minutos de Tel Aviv. Nossa parada para contemplar", escreveu Ana Maria na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores lhe enalteceram pelas fotos. "Maravilhosa", enalteceu fã. "Linda", disparou outro. "Perfeita", disse mais um. Outros aproveitaram o momento para enaltecer seu trabalho. "Grande apresentadora", escreveram na foto.