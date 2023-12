Walcyr Carrasco entrega briga com diretora: 'Andava se estranhando'

Walcyr Carrasco e Amora Mautner fazem as pazes após um ano sem contato por causa de atritos nos bastidores de trabalhos na TV

O autor de novelas Walcyr Carrasco surpreendeu ao contar que colocou um ponto final em seu desentendimento com a diretora de TV Amora Mautner. Nas redes sociais, ele relembrou que eles brigaram no passado e ficaram um tempo sem contato. Porém, agora, eles decidiram fazer as pazes.

A revelação foi feita por ele em um post no Instagram com uma foto dela. "Ontem encontrei a @amoramautner minha querida diretora de A Dona do Pedaço e Verdades Secretas 2. A gente andava se estranhando, mas caiu a minha ficha. (A minha, porque sou teimoso e briguento. Quem lutou pela amizade foi ela) Se eu a amo tanto, e ela nunca deixou de me querer bem, por que permitir que uma bobagem abale essa amizade tão linda?? Foi um lindo reencontro! Agora, Amora não sairá da minha vida!", disse ele.

Nos comentários, Amora fez questão de responder ao post dele e declarar a sua amizade por ele. "Eu te amo tanto. Foi um ano de saudade. Só quem te conhece sabe a preciosidade humana que você é. Ter você por perto é ter um amigo tão raro, tão amoroso, com você me transformo e melhoro. Meu ano novo agora fará sentido, minha vida sem meu poodle tava muito triste a vazia. Preciso de você para ser feliz. Amizade é tudo nessa vida. O resto passa", escreveu.

Presente de Gloria Pires

Há pouco tempo, o autor de novelas Walcyr Carrasco ficou encantado com um presente que recebeu da atriz Gloria Pires, que vive a vilã Irene na novela Terra e Paixão, da Globo. Nos últimos dias, ele enfrentou um momento delicado com a sua saúde e precisou ir ao hospital após fraturar o fêmur. Agora, já recuperado, ele mostrou que a atriz enviou um presente para demonstrar o seu carinho.

Gloria Pires deu um caso com flores para o autor de novelas e ele agradeceu publicamente com direito a elogios para a atriz. "Gloria Pires sempre foi, além de uma grande atriz, uma dama, como não se faz mais hoje em dia! Ela é chique, é envolvente… E ela fez esse gesto de carinho. Ela soube que eu estou doente e me enviou as flores. Que graça! O bom de tudo é que já estou voltando, estou trabalhando”, afirmou ele.

O estado de saúde de Carrasco foi revelado nas redes sociais quando ele informou que não se afastou da novela Terra e Paixão por causa de sua saúde. Ele contou que seguiu escrevendo os novos capítulos da história mesmo quando estava no hospital.