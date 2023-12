Vilão de ‘Fuzuê’, Gabriel Mandergan se emocionou ao retornar à Globo: “Chorei de alegria”

Em entrevista à CARAS Digital, Gabriel Mandergan celebra retorno aos folhetins da emissora como vilão de ‘Fuzuê’ após período afastado

O ator Gabriel Mandergan está de volta às telinhas da Globo! O artista está brilhando com o personagem ‘Maçarico’ na novela das sete 'Fuzuê'. Em uma entrevista exclusiva à CARAS Digital, o o intérprete do vilão revelou ter se emocionado e caído no choro ao retornar à emissora após um período afastado.

Durante o bate-papo, Gabriel não escondeu a emoção: “Trabalhar na Globo é o sonho de todo ator. É uma empresa que faz mágica, que dá vida a sonhos e leva alegria, informação e entretenimento para a casa das pessoas. Quando eu assinei meu contrato e fiz meu crachá, eu agradeci muito e confesso que me emocionei”, ele entregou.

“É motivo de vitória e alegria. Eu chorei de alegria no dia que vi meu crachá ali na Globo. É onde você vai trabalhar sábado, domingo feriado e até no seu próprio aniversário e fica feliz de estar ali e trabalhar com o que você ama, é muito bom”, vibrou o artista, que já participou de duas temporadas de ‘Malhação’ como vilão.

Gabriel também mencionou que foi atraído para o papel ao descobrir que se tratava justamente de um vilão. Com essa participação, ele acumula sete novelas como antagonista, somando-se aos outros dois papéis de malvadões que já interpretou na emissora. Outro fator decisivo foi a qualidade da produção, segundo o ator: “Padrão Hollywood”, exaltou.

“Efeitos especiais, perseguições, carro pegando fogo e eu estar ali com uma equipe gigante e todo o aparato voltado pra gente fazer uma cena top, é emocionante”, disse o ator, que também está encantado com a recepção do público: “Me param na rua, assistem, se divertem e passam um pouco de raiva com o Maçarico”, disse.

“Não tem nada melhor, eu amo o que faço e amo estar aqui. Espero que por muito tempo”, ele celebrou o contrato e fez questão de exaltar a equipe: “São impecáveis, são gigantes! Temos grandes nomes como os diretores Adriano Melo e o Fabrício Mamberti, que deixam as cenas perfeitas e nos dão uma direção muito precisa", elogiou.

Gabriel Mandergan se surpreendeu com Marina Ruy Barbosa e Giovana Cordeiro:

O ator Gabriel Mandergan adicionou mais um vilão ao seu repertório nas telinhas com o 'Maçarico' na novela das sete, 'Fuzuê', na Globo. Ainda durante a entrevista exclusiva à CARAS Digital, o artista compartilhou detalhes sobre a construção do personagem cômico e também sobre a troca com a equipe repleta de estrelas.

Na trama, ‘Maçarico’ se envolve em encrencas e chega a sequestrar as protagonistas 'Preciosa' e 'Luna', interpretadas por Marina Ruy Barbosa e Giovana Cordeiro, respectivamente: “São referência de atuação, são impecáveis, e assim, confesso que me surpreenderam", exaltou o trabalho das atrizes, que não usam dublês em cenas de ação.