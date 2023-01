Ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' revela doença grave

Em entrevista, o ator Tyler James Williams conta que precisou de cirurgia de emergência para remover quinze centímetros do intestino grosso

Tyler James Williams (30), sempre lembrado pelos fãs brasileiros como o Chris de Todo Mundo Odeia o Chris, uma das séries mais queridas dos anos 2000, surpreendeu os seguidores ao postar uma foto sem camisa, ostentando o tanquinho, em seu Instagram, nesta quinta-feira, 5. A foto não é uma tentativa do ator de chamar atenção com o seu físico. Ele tem uma doença grave, a Doença de Chron.

Tyler quis mostrar que pessoas com condições de saúde sérias podem obter uma boa forma física e cuidarem da saúde - ele tem Doença de Chron, grave condição inflamatória que afeta o sistema digestivo.

Em entrevista à revista Men’s Health, o ator agradeceu a oportunidade dada pela revista. "Este é para os pacientes de Crohn, aqueles que não conseguem ganhar corpo, as crianças magras e aqueles que prosperam enquanto lutam contra doenças invisíveis. Que todos nós continuemos aprendendo a ouvir nossos corpos e tratá-los melhor…Obrigado à Men's Health pela matéria e por narrar minha história até hoje", escreveu o ator.

Tyler, hoje com 30 anos, contou que em 2017, mesmo treinando muito, não conseguia passar dos 60 quilos, até que seu corpo deu sinais de algo que não estava bem. Ele tinha uma dor de estômago lancinante e não conseguia engolir nada, e descobriu que seu intestino estava tão inflamado e obstruído que tinha menos de um centímetro de espaço em seu íleo terminal, parte do intestino delgado perto da pélvis. O ator estava tendo um surto da Doença de Crohn e precisou passar por uma cirurgia de emergência para remover quinze centímetros do intestino grosso.

O ator conta que após o diagnóstico procurou profissionais para orientá-lo com uma alimentação que ajudasse a controlar a doença e também passou a fazer meditação - o estresse é um dos gatilhos para crises. Os exercícios também passaram a ser pensados de outra forma, com foco no condicionamento físico a longo prazo e um trabalho muscular sólido, com todo esse trabalho e dedicação hoje esta pesando 65 kg.