Susana Vieira confessa desejo do passado: 'Não casei com diretor'

Durante coletiva, a qual a CARAS Brasil participou, Susana Vieira relembra bastidores da TV Globo e confessa detalhes envolvendo sua biografia, Senhora do Meu Destino

Com pouco mais de 50 anos de carreira, a atriz Susana Vieira confessou que diversas vezes já se relacionou com homens que trabalhavam como câmera man nos bastidores da TV Globo. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista abriu o jogo sobre interesses do passado.

Durante o evento de lançamento de sua biografia Senhora do Meu Destino nesta terça-feira, 14, a artista comentou sobre trechos do livro, escrito por Mauro Alencar, e garantiu que nunca teve desafetos com os colegas de profissão. "Eu falo das atrizes, foram minhas melhores amigas", disse.

Ela também confessa que adorava ficar com as câmeras, diferente das amigas, que sempre se interessavam por diretores, algo que ela lamenta nunca ter conseguido ter vivido algum envolvimento. "Só namorava a câmera man, viu? Não casei com nenhum diretor, o que me deixou bastante triste", brinca.

"Porque as meninas que casaram com o diretor, todas se deram muito bem, não é queridas? Pelo menos se esticaram, mas a pensão tá lá. Muito bem. Eu gostava só de jovem e câmera man", reforça a atriz, que é mãe de Rodrigo Otavio Cardoso, fruto do relacionamento com Regis Cardoso.

Orgulhosa da carreira que construiu dentro e fora da Globo, Susana conta que é grata por tudo o que realizou, sem a ajuda de homens em sua vida para facilitar a caminhada. "Eu fiz essa vida sozinha. Eu não tive ajuda de ninguém, a não ser dos autores que me chamavam", finaliza.

UMA VIDA CONSOLIDADA NA GLOBO

Em outro trecho do bate-papo com os jornalistas, Susana comentou sobre as dúvidas das pessoas a respeito do seu futuro como atriz. Questionada se trabalharia em outra emissora, ela foi direta e afirmou que se sente privilegiada em continuar por mais alguns anos na TV Globo.

"Minha vida foi a TV Globo, minhas amigas são de lá, nunca tive nenhum problema naquela emissora. Eu sou de reclamar mesmo, e discuto com os diretores de igual para igual, porque estou na televisão há 60 anos, os diretores têm 30 anos. Então eu sei mais do que eles [risos]", começa Susana Vieira .

Quando questionada se ela já pensou em deixar a emissora para ir para outro canal ou streaming, a artista não pensou duas vezes em responder: "Já estou lá em cima na Globo, vou passar para outra emissora? Lá eu sou a rainha. Se eu saísse da Globo agora nessa leva eu me matava. A TV Globo gentilmente me ofereceu para continuar até eu morrer."