Surpreendendo seguidores, Paola Carosella posa ao lado de apresentadoras do canal GNT

A chef de cozinha Paola Carosella, que terá programa no canal GNT, posou com Astrid Fontenelle, Bela Gil, Gabriela Prioli, Larissa Luz e Rita Lobo

Nesta quarta-feira, 15, Paola Carosella surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado de apresentadoras do canal GNT.

A chef de cozinha entrará para o elenco do canal com seu programa Alma de Cozinheira, onde fará receitas e entrevistas com convidados na atração que estreia ainda no primeiro semestre deste ano.

Na foto compartilhada, Paola surgia com as apresentadoras do Saia Justa, Astrid Fontenelle e Larissa Luz. Quem também posou para os cliques foram as novas integrantes do Saia Justa, Bela Gil e Gabriela Prioli.

A apresentadora Rita Lobo que estrela o programa Cozinha Prática também apareceu sorrindo na selfie tirada pela ex-jurada do Masterchef.

“Encontrei umas deusas ontem”, escreveu Paola na legenda da foto em que marcou as apresentadoras e o canal onde fará sua estreia como apresentadora.

Os seguidores de Paola foram à loucura com o encontro e rasgaram elogios nos comentários! “Só mulherão nessa foto! Mulheres inteligentes, competentes e anda são belas”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Eu sempre quis ver esse grupo reunido”.

Recentemente, Paola participou de outro encontro que encantou os espectadores. A cozinheira foi ao programa Mais Você com Ana Maria Braga.

Em suas redes sociais, Paola compartilhou imagens dos bastidores de sua participação e ainda agradeceu Ana Maria.