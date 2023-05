Sonia Abrão se preocupa com estado de saúde de Geraldo Luis: "Vai dar ruim"

Sonia Abrão se preocupa com estado de saúde do apresentador e pede providências de emissora de TV

A apresentadora Sonia Abrão usou seu programa de TV para fazer um desabafo nesta quarta-feira, 3. Ela se mostrou preocupada com o estado de saúde do apresentador Geraldo Luis, que voltou a publicar um vídeo assustador nas redes sociais.

Durante a madrugada, o contratado da Record TV surgiu abatido e disse que não está mais conseguindo lidar com as dificuldades para dormir. Ele foi obrigado pela emissora a trabalhar durante a madrugada, o que tem piorado seu estado.

“Eu fiquei tão chocada com essa história, mas, na verdade, eu já venho chocada com essa história há um tempo. A gente olha, vê pela TV, saca o que tá acontecendo… Não é só porque a gente trabalha do lado de cá, não, não é por causa disso. É porque você olha e é tão flagrante o que tá acontecendo com esse apresentador, que tem uma hora que você fala assim: ‘Olha, gente, vai dar ruim’”, iniciou.

Ela então fez críticas severas à direção da Record TV. “Eu não sei qual vai ser o caminho dessa história, eu não sei por que estão fazendo isso com ele, é isso que dá uma revolta dentro da gente. Não é só porque é colega, não, é porque você olha e fala: ‘Gente, não faz sentido, tem alguma coisa por trás dessa história, não tá certo’”, detalhou ela.

Sonia Abrão reiterou que a situação é grave. “Tá tudo de ponta cabeça no meu entender e eu fico preocupada, eu tenho receio, de verdade, com o que possa acontecer com ele e, se acontecer, a gente sabe o endereço de quem é culpado desse tipo de coisa”, concluiu.

Geraldo Luís foi transferido para as madrugadas em abril. Ele revelou publicamente que tem problemas para dormir e fazia uso de remédios controlados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geraldo Luís (@geraldoluistv)



NOVO AMOR?

O apresentador Geraldo Luís (51) participou do programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão (59), e fez algumas revelações sobre sua vida pessoal. Na conversa, o comunicador falou um pouco sobre sua intimidade ao ser questionado por Vladimir Alves sobre não aparecer com mulheres publicamente.

"Ser amado hoje é uma coisa tão extinta e tão mentirosa, até na vida de alguns casais. Quanta gente diz 'eu te amo' e não ama? Solidão a dois, mentira a dois", começou dizendo sobre estar desacreditado nas relações.