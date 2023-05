Sonia Abrão não fica quieta e fala sobre saída de Faustão do ar: ''Está acima''

Após notícia de saída de Faustão de seu programa, Sonia Abrão dá sua opinião sobre o colega

A apresentadora Sonia Abrão se pronunciou após saírem as notícias de que Faustão deixará seu programa na Band até o final deste mês. Nesta quinta-feira, 18, a comunicadora relembrou uma foto com o colega de profissão e falou sobre o fim deu seu trabalho na atração.

Admiradora do ex-global, a jornalista enalteceu Fausto Silva, dizendo que ele está acima de qualquer emissora e que sua atuação sempre será algo a parte.

"SOBRE A SAÍDA DE FAUSTO SILVA DE SEU PROGRAMA NA BAND, NO PRÓXIMO DIA 31, SÓ DIGO UMA COISA: FAUSTÃO ESTÁ ACIMA DE QUALQUER EMISSORA! ELE SEMPRE SERÁ UM SHOW!", declarou Sonia Abrão.

Nos comentários da publicação, os internautas também opinaram sobre o acontecimento. "Maior erro foi ele todos os dias, ele é o rei do domingo", disseram. "Por incrível que pareça eu gostava mais do Faustão na Band do que na Globo", falou outro.

O contrato de Faustão deveria durar até 2026, mas ele solicitou a sua saída agora. Conforme o colunista Flávio Ricco, do R7, ele deverá ficar na emissora apenas até o final do mês e a Band poderá exibir reprises do seu programa até a nova atração estar pronta.

Anne Lottermann fala pela primeira vez sobre saída de Faustão da Band

A apresentadora Anne Lottermann falou pela primeira vez sobre o desafio de assumir um programa de TV ao lado de João Guilherme após a saída de Faustão da Band. A notícia de que o apresentador vai encerrar o contrato antes do previsto foi revelada nesta quinta-feira, 18, e pegou muita gente de surpresa. Porém, Anne contou que já estava no plano da equipe.

“Fausto nos preparou para assumir. Estava combinado desde o dia 1. Aprendi bastante nesse período e com o melhor comunicador”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, e completou: “A gente costuma dizer que um ano e meio de programa na Band equivalem a sete anos de 'Domingão'. É muito intenso”.

Por fim, ela contou sobre a ansiedade para o novo desafio ao lado de João Guilherme. “Estou com um medo natural, mas um medo positivo, aquele que sentimos diante de uma novidade”, contou. Vale lembrar que Anne Lottermann deixou a Globo junto com Faustão para ir junto com ele para a Band em 2021.