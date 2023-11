Silvia Abravanel diz que foi expulsa de casa pela esposa do pai, Silvio Santos: "Fiquei de cama"

Silvia Abravanel diz que foi expulsa de casa por Iris Abravanel; ela foi adotada pelo empresário e sua primeira esposa, Cidinha

A apresentadora Silvia Abravanel relembrou um momento difícil em uma entrevista rara. Ela contou que teve uma fase rebelde e que acabou "expulsa" de casa pela mãe, Iris Abravanel. O caso aconteceu quando ela era adolescente.

"Fui convidada a me retirar, como um castigo. Minha mãe achava que eu estava naquela fase 'aborrecente'. Eu me retirei porque não tinha opção", declarou ela ao podcast Bagaceira Chique. A apresentadora disse que passou a morar no escritório do pai, Silvio Santos, ao lado de funcionários.

"Fui morar no escritório dos meus pai. Foi feito um quarto e uma sala para mim. Morava com os caseiros. Tirei tudo, tirei minhas roupas. Tudo saiu da casa. Eu era bobona, muito criançona. Fiquei triste, fiquei de cama por um mês. A Zilda me criou a partir dos 16 até hoje", afirmou ela.

Mesmo assim, ela não guarda mágoas. "Tive muitas mães na minha vida", afirma. Vale lembrar que Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos e sua primeira esposa, Cidinha.

Bronca na mãe de Larissa Manoela

No mesmo podcast, a apresentadora Silvia Abravanel revelou em uma entrevista inédita que teve uma discussão com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Tudo teria acontecido quando ela descobriu que a pequena vivia uma vida de adulta.

“Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade", iniciou ela ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.