SBT anuncia demissão de humorista após "piada" ao vivo: "Pedimos desculpas"

SBT anuncia demissão de humorista em nota oficial; Eros Prado fez comentário que gerou revolta

O SBT anunciou nesta quarta-feira, 23, a demissão do comentarista e humorista Eros Prado. Ele foi desligado imediatamente da emissora ao fazer um comentário que gerou revolta nas redes sociais na noite anterior.

Durante a partida entre Corinthians e Estudiantes pela Copa Sul-Americana, ele declarou nos momentos finais da partida que Mosquito, um dos atletas do time paulista, chutou a bola "para o pai dele". A referência foi à morte do pai doa atleta, que se revoltou ao tomar conhecimento do comentário.

"O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos", disse a emissora em comunicado.

Ao deixar o campo, Mosquito reclamou do comentário e disse que considerou a "piada" inaceitável. “Eu errei a jogada. Eu não podia ter errado e eu me cobro muito (por isso). Nada justifica o meu erro. Mas falar isso, que eu chutei a bola para o meu pai brincar, depois da perda do meu pai, que eu sinto até hoje, eu não aceito. Só queria falar isso”, comentou o atleta corintiano.

EROS PRADO PEDIU DESCULPAS

Nas redes sociais, o humorista pediu desculpas pela piada e reconheceu o erro. "Quero aprender com este erro que não tem justificativas, e estou aberto ao diálogo para não mais errar com isso! Quem escreveu aqui é um profissional, mas também um pai, um marido, um torcedor e acima de tudo um filho que sente o luto diariamente como o Mosquito e que sente muita vergonha, pelo erro, e por ter envergonhado o pai que também está no céu. Eu sinto muito! Isso não é uma carta de cancelamento, é uma pessoa que errou e quer se redimir", declarou ele.