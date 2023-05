Repórter da Globo é surpreendido por gritos de militares ao vivo

Repórter falava sobre crime quando militares que faziam exercícios físicos passaram por ele

O repórter Jefferson Monteiro passou mais um daqueles momentos inusitados que às vezes ocorrem durante uma notícia dada ao vivo. Desta vez, militares o surpreenderam.

O jornalista falava sobre o caso de um homem que foi baleado ao sair da academia no Rio de Janeiro, quando um grupo de homens passou correndo e gritando. Os sons altos vinham dos profissionais se motivando para treinar.

"Nesse momento, a gente está sendo surpreendido agora com o exercício matinal dos militares, mas enfim, vamos continuar aqui ao vivo", disse o jornalista, dando a volta por cima.

Como se não bastasse ao vivo, o jornalista publicou o vídeo em suas redes sociais com bom humor. "Aí você esta fazendo os vivos do jornal. Duas horas se passaram, tudo de boa, quando, na hora do último link, um pelotão passa do seu lado, gritando horrores. Legal, né? Saúde é importante, gente! Façam exercícios físicos", escreveu na legenda.

"Mais um dia normal pro repórter do Bom Dia Rio", escreveu a jornalista Luana Alves nos comentários. "Parabéns amigo, segurou bem! Se fosse eu, levaria meia hora só para me organizar de novo e mais meia hora para lembrar do que eu tava falando", brincou um seguidor.

Veja vídeo: