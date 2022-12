Renata Lo Prete entrega perrengue ao apresentar jornal em época de BBB

Renata Lo Prete entrega situação que vive anualmente ao ancorar o Jornal da Globo em época de BBB

A jornalista Renata Lo Prete (58) deu detalhes de sua corrida rotina para apresentar o Jornal da Globo, em entrevista ao programa Conversa com Bial. No comando do último telejornal diário da grade, ela confessou que sofre dobrado na época do Big Brother Brasil.

É que o reality show faz com que seu programa entre mais tarde na grade do canal, o que acarreta em mais tempo na emissora durante as madrugadas. "Quando vem o 'BBB', a gente fica mais lascado ainda", começou a jornalista.

"Só que aí acontece um negócio sensacional... O povo brasileiro se compadece da nossa situação e essa solidariedade é a coisa mais linda de ver. 'Te esperei', 'Fui até o fim do BBB', 'Estou aqui'... Isso é muito legal", completou.

Ainda no bate-papo, Renata Lo Prete também comentou sobre seu meme mais famoso, onde ela boceja durante o intervalo do telejornal. Sincera, ela explicou que não sabe como a cena viralizou nas redes sociais.

"Era um intervalo, nunca foi ao ar... Seja lá quem fez essa imagem me prestou uma enorme gentileza, porque esse é o meme mais simpático que existe. Meu filho rapidamente transformou esse meme em figurinha e aqui na família a gente usa para um monte de situações. Eu amo esse meme", detalhou.

Renata Lo Prete deixa de ser apresentadora de podcast da Globo

Depois de três anos no comando do podcast diário “O Assunto”, da Globo, a jornalista Renata Lo Prete deixou o cargo no dia 11 de novembro. Depois dela, Natuza Nery (45) assumiu a apresentação do programa.

"O jornalismo e o jornalista precisam se reinventar o tempo todo. Por isso digo que foi um privilégio ter participado da concepção e apresentado um produto pioneiro, que nasceu da inquietação de empresas distintas do Grupo Globo e ajudou a fazer dele referência também em podcasts. Saio com sentimento de missão cumprida”, contou Renata.