Ratinho exibe foto inédita da esposa: 'Eu tiro o chapéu'

Romântico, Ratinho se declara para a esposa, Solange, em novo post nas redes sociais e encanta os fãs

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto inédita de sua esposa, Solange, nas redes sociais. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção para fazer uma declaração de amor para a eleita em um post nesta terça-feira, 18.

O artista exibiu uma foto da amada em uma loja e se derreteu ao falar sobre a admiração que sente por ela. “Bom dia. Para esta mulher eu tiro o chapéu, ainda mais numa foto linda como esta”, disse ele.

Rapidamente, os fãs deixaram comentários para o casal. “Cuide bem da Dona Solange! Felicidades”, disse um seguidor. “Ela é linda mesmo”, afirmou outro. “Ratinho fala com tanto amor e carinho da Sra. Solange, eu acho maravilhoso”, escreveu mais um. “Vida longa a ambos”, comentou outro.

Ratinho e Solange são casados desde a década de 1980.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Roberto Massa (@oratinho)

Ratinho dispara: 'Gosto de ganhar dinheiro'

Em entrevista no podcast Pod Pai Pod Filho, Ratinho falou sobre o seu lado empreendedor e sua fortuna. Ele é dono de emissoras de rádio, TV e fazendas. "Hoje já tenho nove fazendas. Na TV, se pudesse fazer um contrato com o SBT para ficar do jeito que eu estou pelo resto da minha vida, eu faria. Pretendo ampliar e ter ainda a maior rede de rádios do Brasil. Hoje, são 73. Para ser a maior, faltam mais cinco", disse ele.

"Desde menino, gosto de ganhar dinheiro. Meus irmãos gostavam de pedir as coisas para o meu pai. Eu, não. Comecei pegando mamona para vender. Depois, fui engraxar sapato em um bar famoso em Marumbi, uma cidadezinha do Paraná. Todo sábado, todos iam engraxar lá, mas aí eu falei: 'é muito engraxate para pouco sapato'. Comecei a inverter os papéis. Ao invés de ir no sábado, eu ia na casa das pessoas na segunda. Já comecei a estragar meus colegas (risos). Eu sempre vendi alguma coisa, gosto de vender. Se perguntarem o que eu gosto de fazer ou qual é minha profissão, digo vendedor", disse ele.