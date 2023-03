Ratinho e Cátia Fonseca se dão mal e caem em golpe: "Era maravilhoso"

Ratinho e Cátia Fonseca caem em golpe; os dois fizeram alerta para os fãs

Ao menos dois famosos caíram em um suposto golpe que está agitando as redes sociais nos últimos dias. É que eles compraram lençóis que estão sendo vendidos como se fossem de altíssima qualidade. Nos anúncios, é informados que as peças seriam sobras de lotes vendidos para hotéis.

O primeiro a expor a farsa foi Ratinho, que usou as redes sociais para contar que levou gato por lebre. Ele comprou o jogo de cama por R$ 229, mas acabou recebendo peças de um valor e qualidade muito inferiores ao prometido.

Revoltado, ele fez a denúncia nas redes sociais. "Paguei R$229,90 num jogo de lençol baixa qualidade. O anúncio dizia ser um jogo de cama de muitos fios entre outras mentiras. Se você for fazer compra pela internet preste atenção ao nome da empresa", declarou ele.

Nesta quarta-feira (29), a apresentadora Cátia Fonseca contou no Melhor da Tarde que também comprou lençóis da mesma empresa. Ela ainda não recebeu as peças, mas já se mostrou revoltada. “No Instagram tinha um anúncio patrocinado de lote arrematado de lençóis de mil fios. Joguei no Google e não tinha reclamação nenhuma da empresa. Era o jogo completo. Vi a foto do lençol, era maravilhoso, comprei por R$ 295 o king", contou ela.

AO COMPRAR LENÇÓIS DE HOTEL DE LUXO: RATINHO AFIRMA QUE CAIU EM GOLPE NA INTERNET#AHoradaVenenosaMinas#Uberlândia#fofoca#famosospic.twitter.com/uHbADswK5B — A Hora da Venenosa Minas (@VenenosaMinas) March 29, 2023

COMO ASSIM?

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, se pronunciou sobre o que vai acontecer com o radialista Chicão, que cometeu uma gafe ao dormir durante uma entrevista ao vivo com Simone Mendes na rádio Massa FM. O vídeo do momento inusitado viralizou na internet e Ratinho fez questão de responder se vai demitir ou não o funcionário.

Em entrevista no Fofocalizando, do SBT, Ratinho afirmou que não vai demitir o radialista, que está em sua equipe há muitos anos e continuará fazendo parte de sua equipe. “Chicão está trabalhando comigo e é meu amigo há mais de 40 anos. Estamos juntos no rádio, na televisão e na vida. Ele me acompanha e é remunerado para isso. Aquela dormidina que ele deu, não foi sono. Ele estava pensando. Se eu o conheço, estava refletindo. Eu já o peguei dormindo em pé, encostado em um poste, tipo cinco e meia da manhã. Ele tinha acabado de apresentar uma festa de peão. Chião nunca será mandado embora, é mais fácil eu me mandar embora da empresa do que ele sair”, declarou.