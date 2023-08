Rafa Kalimann e Bianca Andrade surgem juntas após rivalidade no BBB

Amizade? Influenciadoras Rafa Kalimann e Bianca Andrade posam lado a lado durante o programa 'Criança Esperança'

Após rivalidade durante o confinamento do Big Brother Brasil 20, as influenciadoras digitais Rafa Kalimann e Bianca Andrade se reencontraram no programa Criança Esperança, da Globo, na noite de segunda-feira, 07!

E parece que está tudo certo entre as ex-sisters! Depois de terem protagonizado desentendimento quando estiveram juntas no reality show da Globo, as duas surgiram lado a lado durante a participação no Criança Esperança.

"Juntas pela transformação", disse Kalimann ao compartilhar foto com Boca Rosa nos stories de seu Instagram. A mãe do pequeno Cris, de dois anos, fruto do relacionamento com o youtuber do canal Desimpedidos, Fred Bruno, também postou, mencionando o fã-clube delas: "Especial para as RaBias, liguem e doem muito, muito, pra gente atender vocês. Juntas por esse propósito lindo".

Na web, Bianca ainda mostrou que as duas estavam atendendo os telefones e revezando para conseguirem curtir o show.

Vale lembrar que em 2020, no BBB, Bianca questionou o motivo de Rafa não ter falado com ela durante um evento antes de entrarem na casa mais vigiada do Brasil e elas acabaram tendo a primeira discussão do programa na época.

Rafa Kalimann curte viagem romântica com o namorado

A influenciadora digital Rafa Kalimann iniciou a segunda-feira, 07, cheia de amor e fez uma declaração para o namorado nas redes sociais ao abrir álbum de fotos de viagem dos dois juntos!

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora e ex-BBB posou coladinha com o amado, o empresário Antônio Bernardo Palhares, em Salvador, na Bahia, local onde se conheceram. Em algumas imagens, os dois aparecem coladinhos curtindo passeio de barco e um lindo pôr do sol. Em um registro, publicado em preto e branco, Rafa posou nua em uma banheira.

"Que sorte a nossa amar tanto o lugar que nos conectou. Poucas intensas horas. Quanto amor cabe em mim, Salvador. Bahia. Antônio", escreveu Kalimann na legenda.