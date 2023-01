Quem era Flávio Cavalcanti? Ícone da TV brasileira lançou modelo de apresentador

Flávio Cavalcanti é reconhecido como um dos ícones da TV Brasileira e responsável por moldar o que hoje é visto como perfil de apresentador

Conhecido como uma das personalidades mais importantes da televisão brasileira, o apresentador Flávio Cavalcanti (1923 - 1986) faria 100 anos no próximo dia 15 de janeiro . O carioca foi responsável por moldar o perfil de apresentador seguido por tantos outros comunicadores ao longo da história.

Ao lado de Chacrinha e Silvio Santos, ele se consagrou como uma das lendas da mídia brasileira e virou símbolo de uma época. Também é responsável por criar o formato inovador de júri da televisão, o famoso show de calouros.

Em seus programas, Cavalcante lançou dezenas de cantores de enorme sucesso como Alcione, Emílio Santiago e Fafá de Belém. Sua trajetória ficou marcada pela sinceridade, a qual não omitia seus sentimentos e fazia questão de transparecer sua forte opinião. Algumas vezes ele foi visto criticando apresentações, artistas e seus discos.

Assim como tudo em sua vida, Flávio também promoveu um evento histórico na TV Brasileira, até mesmo no dia do seu falecimento, em 1986. Na época, a notícia de sua morte levou o SBT a substituir a programação regular do canal por uma nota de pesar que durou 24 horas.

Depois de anos de sua despedida, Flávio Cavalcanti tem sua história contada no livro Senhor TV – A vida com meu pai, Flávio Cavalcanti. Escrito por Flávio Cavalcanti Junior, filho do comunicador, a obra traz um relato emocionante sobre a vida e história do icônico apresentador.

Em Senhor TV, o autor também fala sobre a suposta ligação de Flávio com a ditadura. Na época, inicialmente ele chegou a ter simpatia com o regime militar, mas logo depois passou a se colocando contra o movimento ao perceber que havia instaurado uma ditadura. “O livro desvenda como funcionava a cabeça do meu pai, suas ideias, sua coragem, suas aparentes contradições e seu refúgio junto a família”, afirma o escritor.