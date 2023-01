Quem é Yuri de Vai na Fé? Ator fez novela no SBT e reality na Record

Ator, Jean Paulo Campos estreia nas novelas da Globo em Vai na Fé, nova trama das 19h da emissora

Jean Paulo Campos (19) ficou nacionalmente conhecido após interpretar o estudante Cirilo Rivera, em Carrossel (2012-2013), novela infantil que foi um grande sucesso do SBT. Agora, com contrato na Globo, ele interpreta Yuri em Vai na Fé, porém, esses trabalhos são apenas uma parte de sua carreira. Ele já participou de um reality de culinária e foi até repórter do Dancing Brasil Júnior, na Record.

O apresentador, cantor e ator começou sua carreira na emissora de Silvio Santos (92), na novela Amor e Revolução (2011-2012), no papel de João. Depois, ele já engatou em uma participação especial, dando vida a Paulinho, na trama de Corações Feridos (2012). Logo depois, ele já partiu para a novela infantil, e, depois passou a apresentar o Bom Dia & Cia, ainda na emissora.

Depois da novela infantil, ele ainda viveu Cirilio em outras produções como a série Patrulha Salvadora (2014-2015), no especial de fim de ano É Natal, Mallandro! (2014), nos filmes Carrossel - O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016) e na série Carrossel em Desenho Animado (2016).

Ainda em 2015, ele viveu Dudu no especial de fim de ano Mansão Bem Assombrada, e no ano seguinte, em 2016, ele participou do quadro Dance se Puder, do programa Eliana. Ainda no SBT, ele interpretou Zeca na novale infantil Carinha de Anjo, exibida entre novembro de 2016 a junho de 2018, com 403 capítulos. Seu último trabalho na emissora foi a participação do reality Bake Off Brasil, em 2017.

No ano de 2018, ele assinou o contrato com a Record. No canal, ele esteve na comédia Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro, interpretando Renato. Além disso, ele foi repórter no especial de fim de ano do reality Dancing Brasil Júnior e também do programa Hoje em Dia (2018-2020). Ele ainda foi jurado das duas primeiras temporadas do Canta Comigo Teen, entre 2020 e 2021.

No ano seguinte, em 2022, ele assinou com a Globo e estreou na emissora na série Musa Música, exclusiva do Globoplay. Também no ano passado, ele esteve na comédia Barraco de Família. Em sua primeira novela no canal, ele vive Yuri, um ativista no campo estudantil, extrovertido e excelente orador, porém tímido nas questões do coração, e apaixonado por Jenifer (Bella Campos).