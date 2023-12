Quem é Regiane Tapias? Substituta de Regina Volpato já trabalhou em filiada da Globo

Substituta de Regina Volpato, a jornalista Regiane Tápias já atuou em diversos programas da TV Gazeta e trabalhou em afiliada da TV Globo

Um dos programas mais queridos da TV Gazeta, o programa Mulheres passou por uma recente reformulação com a saída de Regina Volpato (55). Agora a atração tem sido comandada por Regiane Tápias (45), que divide o palco com Pamela Domingues (36).

Antiga conhecida do público da Gazeta, ela está na emissora desde 2006 e já esteve à frente de outras atrações marcantes como BestShopTV, Mix Mulher, TV Culinária e o Manhã Gazeta. Ela também foi responsável por substituir a própria Regina em outros períodos.

Ainda em seu currículo, Regiane Tápias também tem experiências na EPTV, emissora paulistana afialda da TV Globo. Por lá, ela esteve como repórter do Jornal da EPTV. Ela também teve passagem pela TV Itapoan, afiliada da Record, em Salvador.

Casada desde 2005 com o diretor financeiro Mauricio Henrique dos Santos, ela ainda é mãe de três crianças: Lunna (12), Théo (10) e Liz (5). Em seu perfil do Instagram, onde possui mais de 100 mil seguidores, ela costuma compartilhar detalhes de sua vida pessoal e profissional.

Pouco antes de estrear no comando do Mulheres, Regiane deu uma entrevista ao site Natelinha e confessou que estava um pouco nervosa com a mudança profissional. Mas a companhia de uma grande amiga iria facilitar.

"É uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande. Não tenho dúvidas que será uma delícia, divertido. Vai ser gostoso apresentar ao lado da Pamela, que é uma amiga de longa data", disse.

Vale destacar que o Mulheres é um dos programas mais longevos da TV brasileira, por eles já passaram nomes como Claudete Troiano, Márcia Goldschmidt, Clodovil Hernandez, Christina Rocha e Catia Fonseca.

REGINA VOLPATO FALOU DE DESPEDIDA DO MULHERES

Pouco antes de finalizar seu ciclo na TV Gazeta, a apresentadora Regina Volpato compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram falando de sua passagem pela emissora. Depois de cinco anos no ar, ela surgiu emocionada e fazendo agradecimentos aos fãs.

Na gravação, ela agradeceu pelo carinho do público e dos colegas, disse que adorou ter feito parte da história do programa Mulheres e disse que contará as novidades de sua carreira nas redes sociais assim que as tiver. “Preciso dizer que eu amei apresentar o Mulheres. Foram cinco anos e meio muito, mas muito marcantes para mim. Uma amiga me disse que me via assim tão à vontade que parecia que eu estava na minha casa recebendo visitas. Eu achei tão boa a comparação porque era assim mesmo. Aprendi, me emocionei, dei muita risada, comi comidas gostosas, aliás isso também me motivou a criar o 'Mais Um Pedaço', só comida gostosa. Agradeço a todos que recebi, todas as visitas”, disse ela.

E completou: “Agradeço a confiança, o apoio de todos os dias, dos colegas no estúdio, no switcher, na produção, enfim, foi um trabalho coletivo e assim que me enche de orgulho e satisfação, mas nada disso valeria se você, que me fez companhia nas tardes e foram tantas, não tivesse me aprovado. Quando eu digo que a sua companhia é a minha maior motivação eu estou sendo tão sincera, mas tão sincera... O maior objetivo é agradar quem acompanha o meu trabalho: Você! Muito, muito obrigada! Valeu! Valeu cada segundo junto com você. Eu encerro a minha contribuição ao Mulheres aqui. Peço perdão pelas falhas, que sim, eu sei que elas também ocorreram, mas modéstia à parte, eu creio que o saldo é positivo! Por aqui, nada se altera e assim que eu tiver novidades, aviso! Afinal, sempre juntas!”.