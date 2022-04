Público se divide após vitória do Dragão no 'The Masked Singer'

Público se divide nas redes sociais depois da vitória do Dragão na segunda temporada do 'The Masked Singer'

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 10h12

Na tarde deste último domingo, 24, foi exibida a grande final do programa The Masked Singer Brasil, na telinha da Globo.

O vitorioso da segunda temporada da atração musical foi o personagem Dragão, vivido pelo ator David Junior (36), que foi desmascarado para o público de casa.

Em disputa contra o Camaleão (Thiago Fragoso) e a Leoa (Lucy Alves), o famoso se deu bem e levou o troféu de ganhador da edição. Apesar disso, parte do público não concordou com o resultado e soltou o verbo nas redes sociais.

No Twitter e no Instagram, muitos telepesctadores defenderam o Camaleão, garantindo que ele merecia ser o vencedor do The Masked Singer Brasil.

Opinião do público de casa

"Injusto, o camaleão foi bem melhor!",escreveu uma pessoa. "No próximo ano, deixem o público votar, pois preferíamos o Camaleão!", pontuou mais um internauta. "Adorei a vitória do Dragão, mas concordo que no conjunto do programa, o Camaleão brilhou mais!", ponderou um terceiro fã do programa musical.