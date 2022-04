David Junior, o Dragão, é o grande ganhador do 'The Masked Singer'

Em disputa eletrizante contra o Camaleão, o Dragão levou a melhor na segunda temporada do The Masked Singer

CARAS Digital Publicado em 24/04/2022, às 17h15

Em uma final eletrizante, o Dragão, David Junior (36) se consagrou o grande campeão da segunda temporada do The Masked Singer Brasil.

David Junior emocionou os jurados ao longo do programa, e na grande final não foi diferente, ele cantou Amazing Grace e se consagrou como campeão neste domingo.

Ao ser revelado, David Junior foi ovacionado pelo público e pelos jurados, que relembraram a trajetória do Dragão durante o programa.

Em seu discurso, David aproveitou o espaço para dedicar a vitória à sua filha, Amora: "Eu to eternizando um lugar, sei que minha filha vai ver isso e só isso é um presente e tanto. Amora, te amo tanto", agradeceu David.

Encerrando o programa com chave de ouro, David Junior cantou o Rap da Felicidade e esbanjou carisma e talento no último episódio da segunda temporada do The Masked Singer.

A grande final do The Masked Singer:

Na grande final, a Leoa, cantou o sucesso No rancho fundo, de Chitãozinho e Xororó, e foi a primeira desmascarada da tarde! A atriz e cantora Lucy Alves (36) encantou a todos ao longo do programa.

Do outro lado o Camaleão, que cantou um sucesso da banda Queen agitou a tarde como um grande rockstar, mas também foi desmascarado! Thiago Fragoso (40) interpretou e viveu o Camaleão na segunda temporada do The Masked Singer.