Por onde anda Felipe Titto? Relembre carreira do ator que virou empresário

Alcançando sucesso na nova carreira empresarial, Felipe Titto deixou novelas para seguir seu verdadeiro sonho

Felipe Titto (36) sumiu das telinhas faz um tempo. Ele voltou aos radares da internet após assumir que enriqueceu ao trocar a carreira de ator pela de empresário. Alcançando sucesso no mundo empresarial, ele deixou as novelas para seguir seu verdadeiro sonho.

Felipe Titto ficou conhecido por estrelar a novela Malhação, em 2005, interpretando o personagem Marley. Depois, ainda na Globo, ele participou de Avenida Brasil, Amor à Vida e mais uma edição de Malhação, a de 2015, interpretando o Samurai. Em 2017, o ator fez parte de O Outro Lado do Paraíso e, encerrando a carreira em novelas, fez parte do elenco de A Dona do Pedaço, em 2019.

"Gosto muito de fazer [novelas], fiz várias. Devo tudo o que tenho em relação à relevância midiática por conta da novela. Minha mudança de chave é não só pela questão financeira, mas estou muito focado no entretenimento, e meu lado corporativo tomou uma dimensão muito grande. Tinha medo de expor esse meu lado, porque sabia que quando isso viesse à tona, iria ‘engolir’ meu lado artístico", contou Titto em conversa com o apresentador Marcos Mion (43).

Depois das novelas, ele ainda participou do quadro Dança dos Famosos, em 2020. Ele também foi apresentador de programas da MTV, do Multishow e do Prime Video. Quando Titto passou a apresentar programas da televisão, ele encontrou mais liberdade para trabalhar e, até, se envolver com o mundo dos negócios.

"É fod* porque novela toma muito tempo. Eu parei de estudar na sétima série, aprendi na raça. Imagina para um cara hiperativo ficar trancado 12 horas num estúdio", contou o ator, que continuou a explicação: “Depois que você começa a apresentar, a história muda por completo. Você prefere muito mais apresentar a atuar“.

Titto, que sempre se interessou pelo mundo empresarial, revelou que, ao seguir o sonho, ficou milionário. Gradualmente, ele passou a se dedicar mais aos seus empreendimentos e menos às novelas, até que preferiu seguir apenas a carreira de empresário. Ele já conquistou uma mansão de luxo, carros grandiosos e até um avião próprio, e busca ficar ainda mais rico com o sucesso da nova profissão.