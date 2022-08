Paula Barbosa rasga elogios a Guito, colega de 'Pantanal': "Muito talentoso"

Nas redes sociais, Paula Barbosa postou uma sequência de fotos com o intérprete de Tibério e elogiou o colega

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 16h13

Paula Barbosa (35) usou as redes sociais para dividir com os seguidores algumas fotos que tirou ao lado de Guito, o Tibério da novela Pantanal, da TV Globo.

Nas imagens publicadas no Instagram nesta terça-feira, 9, a atriz surgiu abraçada com o colega de profissão e também recebendo um beijo carinhoso na bochecha, e aproveitou para rasgar elogios ao ator, que interpreta seu primeiro papel na televisão.

"Guito show! Carinha especial e muito talentoso. Amo tu xuxu", declarou a intérprete de Zefa na adaptação do folhetim das nove.

A publicação recebeu vários elogios e alguns internautas brincaram. "A Muda não vai gostar nada disso", disse uma seguidora, citando a esposa de Tibério na novela. "Dupla de sucesso, dois excelentes atores", falou outra. "Deixa a muda ver vocês dois juntos", brincou mais uma. "Cê mata o Tibério!!! Beijão querida", comentou Guito.

Paula Barbosa celebra retorno triunfal à telinha

Para a atriz Paula Barbosa, integrar o elenco de Pantanal é mais que especial. Além de marcar sua volta para a TV, ainda é uma novela marcante na carreira do avô, o autor Benedito Ruy Bar­bosa (91). Intérprete da Zefa na adaptação, a paulistana diverte o público com a personagem, mas fora de cena, ela contou como se divide entre as múltiplas funções: a de uma atriz que gosta de cantar; a da empresária, sócia de várias lojas; a da mulher do produtor musical Diego Dália e a de mãe do pequeno Daniel (5).

