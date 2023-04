Patricia Poeta faz pergunta indiscreta para Priscilla Alcantara: 'Vai além?'

No programa Encontro, Patricia Poeta pega Priscilla Alcantara de surpresa com pergunta sobre a vida pessoal dela e quer saber de rumores de affair

A apresentadora Patricia Poeta (46) surpreendeu ao fazer uma pergunta sobre a vida pessoal de Priscilla Alcantara (26) durante entrevista no programa Encontro desta quarta-feira, 26. A artista foi a atração musical da manhã e ouviu uma pergunta indiscreta sobre os rumores de que teria vivido um affair com o cantor Vitor Kley (28).

Na hora de fazer a pergunta, Patricia tentou disfarçar, mas foi direto ao assunto. "Se eu não fizesse [essa pergunta], não seria chamada de Patrícia. Tá rolando um dueto com um cantor que a gente ama, o Vitor Kley. E depois a gente viu você com uma tatuagem com as iniciais VK. O pessoal começou a shippar, a gente a gente shippa, todo mundo nas redes sociais. Aí a gente queria saber: a parceira é musical ou vai além?", disse ela.

Então, Priscilla brincou com a situação. "Gente, a Patrícia tá em um modo muito Fifi [fofoqueira]. Amei, até parece geminiana igual eu que adora uma fofoca", contou. Logo depois, ela respondeu que a parceria deles é apenas na música. "É uma parceria musical. A gente ficou muito amigo e o papo de amigo é muito desde o início. A gente sempre falou de fazer projetos juntos. Ele é uma pessoa muito querida, muito presente na minha vida", afirmou.

