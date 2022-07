Paolla Oliveira relembra participação na 'Super Dança dos Famosos'

A atriz será jurada na final da 'Dança dos Famosos' e decidiu relembrar sua participação no quadro

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 14h30

Paolla Oliveira(40) usou as redes sociais neste domingo, 3, para relembrar sua participação na Super Dança dos Famosos.

A atriz, que dançou ao lado do professor Leandro Azevedo, foi a grande campeã da edição especial do quadro e disputou a grande final com Rodrigo Simas (30) e Dandara Mariana (34), segundo e terceiro lugar respectivamente.

Ao publicar em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da sua participação, Paolla contou que estará no júri da final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Ana Furtado (48), Vitão (22) e Vitória Strada (25) são os finalistas.

"Hoje vou estar na bancada de júri pra final do #DançaDosFamosos! E pra matar minha saudade, um pouquinho da minha alegria na Super Dança dos Famosos! E aí, tá torcendo pra quem?", quis saber a artista.

Os fãs elogiaram a atriz e contaram para quem estão torcendo. "Você arrasou na sua edição. Minha torcida hoje será para Vitória ou Vitão estão arrasando nessa edição. Que vença o melhor hoje", disse uma seguidora. "Muito lindo!! Você dançou muito em todos os ritmos. Parabéns", afirmou outra. "Você é a melhor de todos os tempos. Minha torcida é para a Vitória", revelou uma terceira.

Confira a publicação de Paolla Oliveira: