Paolla Oliveira publica mensagem em apoio à Fausto Silva: “Afeto”

A atriz Paolla Oliveira publicou em suas redes sociais uma mensagem de carinho em apoio ao apresentador Fausto Silva que está internado

Nesta segunda-feira, 21, Paolla Oliveira surpreendeu seus seguidores ao publicar em seu Instagram uma mensagem em apoio ao apresentador Fausto Silva. Faustão está internado em um hospital em São Paulo e aguarda um transplante de coração.

A atriz publicou um clipe com seus melhores momentos no “Domingão do Faustão”, programa apresentado por Fausto aos domingos na Rede Globo. Imagens 2009, mostravam quando Paolla ganhou pela primeira vez o “Dança dos Famosos”, e o vídeo ainda mostrava cenas de 2011, quando Paolla esteve no quadro “Arquivo Confidencial”.

“Esse post é de afeto e vibrações de plena recuperação ao Faustão. Amigo e profissional por quem tenho extremo respeito e faz parte de tantos momentos da minha vida artística. Cada participação no programa era carregada de emoção, risadas, amigos e boa comida. Saúde, Fausto”, escreveu a estrela da novela “Cara e Coragem” na legenda da publicação.

Os seguidores de Paolla também prestaram sua solidariedade à Fausto Silva. “Ele com certeza é a pessoa que mais acompanhou de pertinho a carreira de muitos artistas! Que ele se recupere logo”, escreveu uma fã. E outro seguidor ainda escreveu: “O Fausto é um ícone do Brasil, é a nossa cara”.

“Energias positivas para o nosso querido Faustão”, comentou uma página de fãs dedicada à Paolla Oliveira. E um seguidor ainda se lembrou de quando Diogo Nogueira, namorado da atriz, foi recentemente ao “Faustão na Band”: “E que manifestou publicamente sua torcida pelo seu relacionamento com o Diogo quando ele esteve na Band ano passado. Força, Fausto”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Estado de saúde!

Neste domingo, 20, o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou uma nota em que atualizava o estado de saúde de Faustão. De acordo com o hospital, o apresentador entrou para a fila do transplante de coração.

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", dizia a mensagem.

"Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", finalizava a nota.