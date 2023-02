O que aconteceu com José de Abreu? Ator de Mar do Sertão sofreu acidente

José de Abreu explicou o imprevisto dos bastidores em suas redes sociais

O ator José de Abreu (76) levou um susto nas gravações de Mar do Sertão, trama das 18h da Globo. Nesta quinta-feira, 23, ele sofreu um acidente nos bastidores e resolveu contar para os fãs e internautas o que havia acontecido enquanto interpretava o Coronel Tertúlio Aguiar.

"O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela Mar do Sertão: o jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso", explicou José de Abreu , em uma publicação feita em suas redes sociais.

"Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulância da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Já tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só", finalizou.

Nos comentários, os internautas e seguidores do artista desejaram melhoras para o veterano. "Que bom que está bem, mestre. Você e o jeguinho se cuidem e fiquem bem", escreveu uma. "Feliz por estar bem, dindo! E tudo deu certo para o Shopi Centi também. Mas triste pelo fim de Mar do Sertão", disse outra.

Após o fim das gravações de Mar do Sertão, José de Abreu irá viajar para Cuba para rodar um filme. Em Dos Gardenias, ele viverá Guto, um rico com ideais de esquerda, que viaja para Havana a fim de encontrar Nato (Antonio Grassi) seu amigo de longa data e pobre com ideais da direita.

CONFIRA ABAIXO OS TUÍTES DE JOSÉ DE ABREU SOBRE O ACIDENTE:

