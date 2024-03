Nicole Bahls ganha programa na TV e quebra silêncio sobre gafe com Pelé

Nova apresentadora do Multishow, Nicole Bahls vai comandar programa com famosos a partir do dia 11 de março. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa revela detalhes do projeto e fala de gafe com Pelé

Nicole Bahls (38) voltará à TV com um programa para chamar de seu. Após sucesso com o Casa Bahls em seu canal do YouTube, a apresentadora conquistou a alta cúpula do Multishow e poderá ser vista duas vezes por semana com o seu Colônia Bahls a partir do dia 11 de março. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-panicat revela o que o público pode esperar do projeto e quebra o silêncio sobre uma gafe envolvendo o jogador Pelé (1940-2022).

No programa, a estrela recebe convidados famosos para bate-papo sobre diferentes temas e gincanas divertidas. Ela afirma que sua admiração pela emissora a ajudou a ter seu espaço na grade de programação. "Pela minha paixão e identificação com canal Multishow que vem de alguns anos quando Marcus Majella me convidou pra fazer parte do elenco, do programa Ferdinando Show", diz.

Nicole adianta que todas as entrevistas já exibidas no canal do YouTube da TV por assinatura serão exibidas na nova fase. No entanto, ela garante novidades e faz mistério para atrair público. "Vai ter uma pitada", garante.

"Estou ansiosa era meu maior sonho ter um programa meu no multishow e ele traz muito de mim, foi gravado em casa e isso ainda tem um valor mais sentimental. Me sentindo realizada como apresentadora e daqui pra frente quero aprender mais e mais", celebra.

No time de convidados do programa que será exibido segundas e quartas, às 11h, a famosa quer contar com ex-BBBs. Beatriz (23), a vendedora do Brás e participante do BBB 24, é o principal nome na lista. "Pretendo [chamar] a Bia, Alegrete, todos eles são especiais. Reality é assim, reúne personalidades diferentes, isso é a chave pro sucesso. Por mais que nos identificamos mais com um ou com outro, isso não anula as qualidades dos outros. Todos nós temos qualidades e defeitos e podemos sempre melhorar. Torço pra que todos eles tenham oportunidade de crescer, trabalhar e serem muito felizes".

Gafe com Pelé

Em um episódio recente do Colônia Bahls para internet, Nicole cometeu uma gafe ao revelar que não sabia sobre a morte do ex-jogador. A influenciadora diz ter sido alvo de críticas e reforça a sua admiração por Pelé.

"Não vejo as críticas e brincadeiras sempre com bons olhos, elas nos ajudam ficar mais atentas, [a maioria] são construtivas. Pele é o nosso Rei Brasileiro, merece todo carinho e respeito, me perdi, mas confesso que ele sempre continuará sempre vivo em nossos corações", explica.