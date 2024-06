Ministro Luis Roberto Barroso participa do Roda Viva, da TV Cultura

Confira alguns pontos que foram ditos pelo ministro Luis Roberto Barroso durante a entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura

O ministro Luis Roberto Barroso - presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) - foi o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira, 10. Durante a conversa, ele respondeu perguntas dos entrevistadores Carolina Brígido, colunista do UOL, Constança Rezende, repórter da Folha de S. Paulo, Felipe Recondo, diretor de conteúdo do JOTA, Thiago Bronzatto, diretor da sucursal de Brasília do Jornal O Globo, e Weslley Galzo, repórter de política do Estadão em Brasília, e o cartunista da edição foi Luciano Veronezi.

Entre os assuntos abordados, ele comentou sobre a postura das Forças Armadas após os últimos acontecimentos políticos. "Nada disso aconteceu no governo Fernando Henrique, nos dois governos Lula, no governo Dilma, no governo Temer. Portanto, não vou fazer de conta que não está acontecendo alguma coisa. Mas acho que a gente tem que colocar essa questão dentro de uma perspectiva. Não acho que se possa dizer que as Forças Armadas estão no governo, porque isso não existe", afirmou. Então, ele opinou sobre a possibilidade de um golpe militar no Brasil. "Não acho que haja um risco real de golpe, até porque não haveria uma causa para dar esse golpe", declarou.

Em outro momento, o ministro comentou sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Quinquênio. "Se você não consegue ser competitivo no mercado, você recruta os piores, e eu quero recrutar os melhores", afirmou sobre o aumento nos salários dos juízes. Além disso, ele comentou sobre a obrigação de que os ministros divulguem suas agendas. "Não há uma exigência legal, bem regimental, de forma que é um critério de cada ministro", declarou.

A entrevista completa está disponível no YouTube do Roda Viva.