Melhores do Ano: Saiba quem venceu em cada categoria

Conheça os vencedores do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, que celebrou os talentos da Globo em 2023 em várias categorias

A entrega do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, aconteceu na noite deste domingo, 17, e celebrou os talentos da Globo em 2023. O evento entregou troféus para várias categorias, como Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Novela. Confira a lista dos vencedores e o que eles falaram nos agradecimentos:

-Categoria Ator de série: Eduardo Sterblitch

"Estou muito feliz, surpreso e emocionado. Fiquei muito contente de ter concorrido com o Luis Miranda e o Milhem Cortaz que são dois grandes artistas. Eu estava feliz só de estar no meio do jogo, mas ganhar é uma realização maravilhosa. É um voto de confiança do público, como se fosse um abraço dele", disse Eduardo Sterblitch.

-Categoria Jornalismo: Cesar Tralli

"Eu não esperava ganhar, ainda mais com as pessoas experientes e maravilhosas que estavam do meu lado, a Maju Coutinho e a Renata Vasconcellos. Fico feliz porque é uma caminhada, estou na Globo há 31 anos e, a cada dia que passa, eu tenho que usar mais a minha sensibilidade pessoal para imprimir a apresentação dos telejornais. Eu realmente me sinto muito honrado e feliz de conquistar esse troféu, é a conquista de uma vida! Esse é o reconhecimento do amor que eu tenho ao trabalho. Sou apaixonado pelo jornalismo e ganhar nessa categoria é algo maravilhoso para mim", disse Cesar Tralli.

-Categoria Atriz de Série: Adriana Esteves

“Esse prêmio eu divido com a Andréia [Horta] e Leandra [Leal]. Foram três séries lindas, três trabalhos muito bonitos. Sou muito sortuda porque trabalho com pessoas incríveis que fazem com que eu possa estar aqui. Agradeço a toda a equipe e ao público que votou. Ser uma atriz pop é legal!", disse Adriana Esteves.

-Categoria Ator Coadjuvante: Nicolas Prattes

"A sensação é incrível. Esse prêmio é de todos que participaram dessa obra, todos que foram de mãos dadas para contar a história de uma novela no streaming. A gente sabia que era uma estrada que estava sendo inaugurada, mas não sabíamos onde ela iria dar. Por isso, a novela, a Letícia Colin e a Thalita Carauta estarem sendo indicadas hoje significa que estreamos esse caminho com o pé direito", afirmou Nicolas Prattes.

-Categoria Série do Ano: Os Outros

Lucas Paraízo recebeu o prêmio pela série Os Outros e disse: "É sempre muito gratificante, principalmente quando é uma votação popular, que é onde você vê a resposta do público. É para ele que a gente faz e conta as histórias. É uma honra trabalhar com esse novo grupo que é uma galera que eu adoro. Quero dizer que tem mais coisa legal vindo por aí!". Além disso, ele foi completado por Luísa Lima, que afirmou: "É uma realização. Fizemos um trabalho de audiovisual pensando em colocar nossas emoções. E quando o público sente a emoção que a gente sentiu, tudo faz sentido. Principalmente em uma série que busca trazer discussões para a mesa das pessoas. Nossa alegria é completa."

-Categoria Revelação do Ano: Amaury Lorenzo

"Esse prêmio não é para mim, mas sim para toda equipe da novela ‘Terra e Paixão’, todo o público que torce por mim, pelo Diego e pela Clara. É fundamental pensar que não existe competição e sim celebração. Clara Moneke e o Diego Martins são artistas sem precedentes e muito amados pelo público. Fico muito agradecido de receber esse prêmio e quero dedicar às pessoas que amam o nosso trabalho. Estou muito emocionado", afirmou Amaury Lorenzo.

-Categoria Humor/Troféu Paulo Gustavo: Paulo Vieira

"Para mim, é motivo de muita alegria que os nossos colegas de emissora são as pessoas que indicam quem vai para votação popular. A primeira fase do prêmio é uma indicação das pessoas que trabalham conosco no dia a dia: os câmeras, a equipe que cuida dos cabos, os diretores, a galera da limpeza... Todos eles votam, e ser reconhecido por pessoas que estão comigo no dia a dia me deixa muito empolgado. Eu acredito que televisão é algo que é feito coletivamente", disse Paulo Vieira.

-Categoria Atriz Coadjuvante: Tata Werneck

"É muito esquisito, porque quando eu ganho um prêmio de comédia é algo na minha área, que eu domino. Essa é uma novela que me trouxe uma nova oportunidade que vai além da comédia, que abriu muitos caminhos para mim. Ganhar esse prêmio na novela é um estímulo, fico muito feliz", afirmou Tata Werneck.

-Categoria Música do Ano: 'Erro Gostoso', de Simone Mendes

"A gente deseja ganhar, mas não espera. Torcemos para que o prêmio venha. Eu estava concorrendo com dois grandes artistas e as músicas dos meninos também foram grandes hits. Eu fico muito agradecida a Deus pela misericórdia que me alcança todos os dias e pelos fãs que Ele me deu nesse país. Eles torcem, votam e realmente vestem a camisa desse amor ‘Simone Mendes’. Eu sou só amor aos meus fãs e a toda minha equipe que escreve comigo a minha história", afirmou ela.

-Categoria Ator de Novela: Emilio Dantas

"Eu estava do lado Tony Ramos e Lázaro Ramos, então não passou pela minha cabeça ganhar (risos), mas para mim foi uma alegria grande porque eu gosto muito do que a gente faz no dia a dia. Ser indicado é saber que você chegou até aqui através dos seus colegas de profissão. Isso, para mim, é o reconhecimento máximo. O prêmio é só uma consequência", afirmou Emilio Dantas.

-Categoria Atriz de Novela: Leticia Colin

"Estou muito feliz e honrada. Fizemos uma novela para o Globoplay que teve muito sucesso e foi exibida na TV também. É legal ver as pessoas terem esse carinho e envolvimento pela história, mesmo passando tarde. E tudo isso por uma personagem tão horrorosa que é a Vanessa (risos). Eu tentei trazer humor na personagem para que o público visse uma caricatura daquilo que a gente tem que combater, que é essa fobia da diferença, esse egoísmo, sede de poder. Foi um trabalho muito intenso, gravamos muitas horas por dia. Agora é comemorar!", disse Leticia Colin.

-Categoria Novela do Ano: Vai na Fé, de Mariana Pinheiro, Rosane Svartman e Paulo Silvestrini

Rosane afirmou: "É muito avassalador saber que você está falando para milhões de pessoas nessa premiação sobre uma novela que também falou para milhões de pessoas. A gente fica nos bastidores, então, subir no palco e receber o prêmio é muito emocionante e me inspira a continuar escrevendo. A gente ainda tem muita coisa pra falar e temos um mundo de histórias pra contar". Por sua vez, Paulo declarou: "Ganhar um Emmy é muito legal, mas ganhar um prêmio no Brasil com o público brasileiro é muito mais legal. Tudo o que a gente faz e produz é para o nosso público. A nossa novela é muito dedicada aos brasileiros e ganhar esse prêmio deles tem um sabor muito especial, muito mais legal."

Fotos: Globo/ João Cotta (@joaocotta_photos)