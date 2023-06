Max Petterson celebra participação em Cine Holliúdy: 'Será marcante'

Max Petterson participa do episódio de Cine Holliúdy desta quinta-feira, 22, como o Agente C.B. e celebra trabalho ao lado de Tadeu Mello: 'Ele é um ser incrível'

O ator e influenciador Max Petterson fez uma participação especial na série Cine Holliúdy e aparecerá como o Agente C.B. no episódio desta quinta-feira, 22, na Globo. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou mais detalhes sobre o seu novo personagem e celebrou a parceria com o ator Tadeu Mello, com quem contracenou na produção.

“Foi muito gostoso fazer esse personagem. Ainda mais no Cine Holliúdy, que eu já acompanhava e sou fã da série. Durante as gravações, eu vivi experiências incríveis, me senti num filme de ação várias vezes, além de trabalhar com o Tadeu Mello e todo o elenco, que deixou tudo ainda mais emocionante”, disse ele.

O artista contou que o convite para a série surgiu por meio de um diretor que já conhecia. “O Halder Gomes, um dos diretores da série, já havia me dirigido em dois trabalhos, no longa Bem-Vinda a Quixeramobim e na série O Cangaceiro do Futuro. Ele me disse que que quando o personagem Agente C.B. surgiu, ele sabia que era para mim”, afirmou ele, que logo adorou o personagem. “O personagem foge completamente dos outros que já interpretei. Ele é mais sério e misterioso, e isso me deu muito 'pano pra manga' para criar e inovar no modo de interpretá-lo”, afirmou.

Inclusive, ele revelou o que os fãs podem esperar do agente que interpretou. “Esperem superar as expectativas [risos], com certeza será uma mistura de emoções com esse personagem totalmente novo, além de uma surpresa gostosa. Ele será marcante, isso eu tenho certeza”, disse ele, que guarda boas recordações das gravações. “Foi um trabalho muito gotoso de fazer. Vai ser uma lembrança que guardarei com carinho. Minha primeira vez na Globo como ator. E ter sido logo com o Cine Holliúdy, foi o auge para mim”.

Por fim, Max Petterson celebrou a parceria com o ator Tadeu Mello em cena. “Tadeu é um ser incrível! Ele é gentil e engraçado. Eu cresci assistindo-o na TV. Como ator cearense, ele é uma inspiração. Hoje, ele é meu amigo, estou muito feliz com todo o processo e os presentes que a série me deu”, declarou.

Cine Holliúdy é exibida após a novela Terra e Paixão.