Marcos Caruso surge com o namorado ao vivo na TV

Marcos Caruso faz rara aparição com o namorado em gravação do programa 'Mais Você' na praia

O ator Marcos Caruso fez uma rara aparição ao lado do seu namorado, Marcos Paiva, na TV. Nesta quarta-feira, 1º, ele foi flagrado pela repórter Luiza Zveiter, do programa Mais Você, da Globo, enquanto aproveitava a manhã de sol na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

A repórter estava fazendo uma reportagem sobre a beleza da orla carioca no dia do aniversário do Rio de Janeiro e aproveitou a presença do ator no local para conversar com ele. Então, o câmera gravou uma imagem de Caruso em pé falando com a repórter enquanto o namorado dele estava sentado em uma cadeira.

“Olha quem eu encontrei aqui pegando um solzinho: Marcos Caruso!”, disse Luiza. E ele brincou: “Me descobriu aqui, eu estou quietinho aqui, vim dar um mergulho para poder voltar pra trabalhar”.

Logo depois, ele elogiou a praia do local. “A praia está ficando cada vez mais linda, tem umas piscinas naturais. Nós dois temos vindo aqui quase todos os dias dar um mergulho e voltar pra trabalhar. É uma benção de Deus”, disse ele.

Caruso e Paiva estão juntos desde 2018, mas o romance veio à público no final de 2022. Anteriormente, ele já foi casado com a atriz Jussara Freire, com quem teve dois filhos, Caetano e Mari.

Marcos Caruso nega rumores de casamento

Após aparecer usando o mesmo anel que o namorado, Marcos Caruso desmentiu os rumores de que teriam se casado em Portugal.

“Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minah peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com aneis compras numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, disse ele ao site Gshow. Inclusive, Caruso comentou sobre o seu relacionamento. “Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discreto”, disse ele. Os dois estão juntos desde 2018.