Maisa e João Guilherme posam juntos e fãs elogiam: "Ícones"

Amigos, Maisa e João Guilherme curtiram uma festa juntos e compartilharam os cliques especiais

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 15h12

A atriz e apresentadora Maisa Silva (19), é amiga de longa data deJoão Guilherme (20), e na última sexta-feira, 18, os dois curtiram uma festa e compartilharam os cliques especiais da noite.

Em seu perfil no Instagram, Maisa apareceu feliz ao lado de João Guilherme, com quem ela trabalhou recentemente na série 'De Volta Aos Quinze' e de mais um amigo, Gabriel Wiedemann.

Nos cliques, Maisa apareceu com um conjunto lilás, uma bolsa transversal e completou o look com óculos escuros.

E claro, nos comentários, fãs e amigos da dupla usaram o espaço para enaltecer a amizade entre João Guilherme e Maisa.

"Adoro vocês", comentou um. "Como vocês estão lindos", disse outro. "Como faz para fazer parte dessa amizade?", comentou o terceiro.

Maisa e João Guilherme posam juntos e fãs elogiam: