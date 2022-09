Lúcio Mauro Filho relembra o fim de A Grande Família: 'Fiz a pergunta proibida'

Lúcio Mauro Filho revela que recebeu o apoio de Marieta Severo quando sugeriu o fim de A Grande Família durante uma reunião

Publicado em 21/09/2022, às 17h21

Nesta terça-feira, 21, durante uma entrevista para o podcast Podpah, o ator Lúcio Mauro Filho (48), conhecido por seu papel como Tuco, contou como surgiu a vontade de pedir o fim de “A Grande Família”, que durou 14 temporadas na Globo. O ator, filho do grande ator Lúcio Mauro, disse que partiu dele e da atriz Marieta Severo (75) a ideia de encerrar o seriado após dez anos.

"Fazíamos sempre uma reunião anual, no início do ano. Eu nunca falava nada, mas, na reunião de dez anos, falei: 'estamos pensando em terminar alguma hora?' Fiz a pergunta proibida. Ficou um clima! Aí o [Marco] Nanini virou e disse: 'acho que ainda tem lenha para queimar'. Fiquei muito sem graça", contou o ator, dizendo que não queria ficar preso para sempre no papel de Tuco.

Após o término da reunião, Marieta Severo apoiou a ideia do ator. “Saindo dali [reunião], liguei para a Marieta e perguntei: 'falei alguma coisa errada?' Ela falou: 'meu filho, você tocou no assunto proibido! [Mas] acho que concordo com você’”, contou.

Então, os dois colegas decidiram amadurecer a ideia até levá-la para o elenco e equipe da série. “Durante o ano, fomos conversando eu e ela [sobre o assunto] e, no ano seguinte, eu toquei de novo no assunto. Aí a Marieta falou assim: 'gente, se o Lucinho, que está fazendo 40, está um pouco agoniado com o que vai fazer depois disso aqui, eu, que estou fazendo 70, fiquei pensando e, realmente, quero fazer outras coisas. Não quero virar vovó pra sempre’”.

Para Lúcio Mauro Filho, a sensação de dever cumprido após o fim da A Grande Família estava presente. “Nós escrevemos um capítulo da história da TV brasileira. Lutamos pela qualidade daquele programa do primeiro ao último dia”.

