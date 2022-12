Luciano Huck diverte com trollagem de Rafael Portugal nos bastidores do 'Domingão': ''Um sustinho''

Humorista Rafael Portugal se veste de árvore e assusta famosos nos bastidores do 'Domingão com Huck'

O apresentador Luciano Huck (51) arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um momento divertido nos bastidores de seu programa, Domingão com Huck!

Em vídeo publicado em seu feed no Instagram, o comandante da atração mostrou a brincadeira que o humorista Rafael Portugal (37) resolveu aprontar com seus colegas Padre Fábio de Melo (51), Déa Lucia (75), Lívia Andrade (29), e o convidado Luva de Pedreiro (21).

O comediante se disfarçou de árvore em um vaso e assustou os famosos no camarim, fazendo Huck dar gargalhadas com o susto que os artistas levaram, principalmente o Padre. "Um sustinho pra acordar", disse Huck ao legendar a publicação.

"Da próxima vez eu levo uma motosserra", brincou o Padre Fábio de Melo. "Que dó", comentou Angélica. "Brincar com padre dá azar", "Gente o padre xingando foi a melhor parte", "Quase infartaram o padre kkkkkk. Pode rir do padre gente? Kkkkkkkk", disseram ainda os fãs.

Confira a trollagem de Rafael Portugal com os colegas do 'Domingão':

