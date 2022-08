Lívia Andrade é a nova contratada da Globo

A apresentadora Lívia Andrade celebrou a novidade e contou que fará parte do programa 'Domingão com Huck'

Lívia Andrade(39) é a mais nova contratada da TV Globo! Na noite desta terça-feira, 16, ela usou as redes sociais para dividir a novidade com os fãs.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou o vídeo com a vinheta do plantão de notícias da emissora e contou que fará parte do programa Domingão, comandado por Luciano Huck (50).

"Quando eu vou voltar pra TV??? Agora sim posso responder, de volta no domingo dia tão especial pra mim. Mas agora é no Domingão com Huck, na Globo!!! Plim Plim Plim", celebrou a artista na legenda da publicação.

Os seguidores deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Você merece", disse uma seguidora. "Você merece toda a felicidade do mundo", falou outra. "Maravilhosa, vai arrasar", comentou uma fã.

Ainda não se sabe qual será a função que Lívia desempenhará no programa, mas segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, ela estreará na atração no dia 28 de agosto. Antes de assinar contratado com a Globo, a apresentadora tentou comandar um programa próprio, o Música Mix. A atração seria exibida na Band, no entanto, o piloto gravado por ela não agradou a direção da emissora.

