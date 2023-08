Leilane Neubarth é presenteada por colegas da GloboNews após passar mal ao vivo

A jornalista Leilane Neubarth recebeu um presente de seus colegas do canal GloboNews após passar mal ao vivo

Nesta terça-feira, 22, a jornalista Leilane Neubarth deixou espectadores surpresos ao passar mal ao vivo. Após o ocorrido, a apresentadora Camila Bonfim explicou para os telespectadores: “Ela sentiu uma leve indisposição, precisou sair do estúdio, mas já está se sentindo melhor, chegou em casa. Tudo bem com a nossa amiga”.

Ainda na terça-feira, Leilane foi às suas redes sociais mostrar que estava em casa e que estava tudo bem. A jornalista que apresenta o programa “Conexão GloboNews” ainda mostrou o presente enviado por seus colegas do canal de notícias.

Leilane recebeu em sua casa um lindo buquê de flores. Com girassóis e diversas outras flores coloridas, a apresentadora marcou na publicação os jornalistas Alexandre Gasperoni, Camila Bonfim e Daniela Lima, que chegou recentemente ao GloboNews.

“Nada no mundo é melhor que amor e carinho... Amo vocês”, declarou a jornalista ruiva para seus colegas de trabalho, que contornaram a situação ao vivo no programa de ontem, na legenda da publicação feita em seu Instagram por meio dos stories.

A apresentadora Camila Bonfim respondeu a postagem de Leilane e escreveu: “Amadíssima nossa! Amanhã estaremos juntas no Conexão”. Ainda na terça, a jornalista Daniela Lima também afirmou que Leilane estaria de volta. “Para a nossa líder, só as melhores energias. Amanhã ela já vai estar de volta, com aquele par de olhos azuis que conquistou o Brasil, um beijo para você, Leilane”, escreveu no Twitter. E de fato, nesta quarta-feira, 23, Leilane já estava de volta ao vivo no “Conexão”.

Nas redes sociais, espectadores celebraram a volta da jornalista à TV. “Ela voltou”, comentou uma fã na legenda de uma foto mostrando Leilane ao vivo. E outro seguidor ainda comentou: “Profissional admirável, show de bola o jornal quando ela está”.

Esta terça-feira, 22, foi um dia movimentado na TV brasileira. Ontem, a apresentadora Chris Flores se emocionou ao vivo por conta da polêmica entrevista com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. A jornalista foi muito criticada nas redes sociais e o apresentador Ratinho saiu em sua defesa.

"Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Ele usou um espaço nobre pra me defender. E eu não pedi isso pra ninguém, nem pra casa. Nem pro SBT. Eu pedi o contrário", declarou ela.