Juliana Paes diz ter ficado 'perdida' após fim de contrato fixo com a Globo

Atriz Juliana Paes abriu o coração e contou como se sentiu nos primeiros meses após a mudança de seu contrato de trabalho com a TV Globo

A atriz Juliana Paes abriu o coração e falou sobre o fim de seu contrato fixo com a Globo, ocorrido em março de 2022, pouco antes de sua participação no remake da novela Pantanal, adaptada por Bruno Luperi. A artista revelou que se sentiu 'perdida' e precisou passar por um período de readaptação.

Agora, o modelo de contrato de Juliana na emissora é apenas por obra. "Um período de experimentação e de plantio. A gente fica mal-acostumada com um contrato fixo. Quando mudei minha forma de contrato com a Globo, não tinha um manual para seguir", declarou em entrevista ao jornal Extra. Ela ainda confessou grande vontade de vivenciar experiências novas em sua carreira profissional.

"Agora sou livre pra voar, mas ao mesmo tempo me deu uma sensação de estar perdida, não saber por onde começar. Estava a fim de fazer coisas diferentes, mas não sabia quem eram as pessoas com quem tinha que conversar", contou. Juliana Paes também falou sobre seu papel no remake de Renascer, novela das nove, que estreia nesta segunda-feira, 22, na Globo.

"Comparações sempre vão existir e são pertinentes quando se trata de um remake. Inevitável. Mas o público pode esperar uma Jacutinga muito diferente. É óbvio que fico com medo. Chego para gravar com aquela insegurança. Penso: 'Eu sou um blefe!'. Mas ao mesmo tempo me sinto lisonjeada por ter sido chamada. O que já foi feito com perfeição não dá para tentar copiar. Seria um desrespeito. Eu reinvento a Jacutinga agora e, desta forma, homenageio o que já foi feito", concluiu a atriz.

Juliana Paes define Renascer como uma 'história sobre a natureza humana'

Em contagem regressiva para a estreia do remake de Renascer, Juliana Paes (44) não esconde o carinho que sente pela trama. A nova versão do clássico de Benedito Ruy Barbosa chega às telas da Globo na próxima segunda-feira, 22, e apresenta a atriz como Jacutinga, personagem interpretada por Fernanda Montenegro em 1993.

Em conversa com a CARAS Brasil, Juliana Paes conta que assistiu a primeira versão e se encantou pela história. Ela diz que a tem memória afetiva com a trama, e que se lembra de assistir aos episódios na sala de sua casa com toda sua família. Para ela, é possível definir o clássico como uma "história sobre a natureza humana".