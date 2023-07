João Guilherme encanta ao mostrar selfie com Bruna Marquezine em gravação

João Guilherme abre álbum de fotos nos bastidores de nova série e uma foto com Bruna Marquezine chama a atenção

O ator João Guilherme encantou seus seguidores neste sábado, 22, ao compartilhar um novo álbum de fotos no feed do Instagram. Porém, uma das imagens roubou a cena: uma selfie com a atriz Bruna Marquezine. Os dois já foram apontados como um suposto casal, mas nunca se pronunciaram sobre o assunto.

Na foto, o ator e a atriz posaram na frente de um espelho nos bastidores da série Amor da Minha Vida, do Star+, que deve ser lançada em 2024. Inclusive, as outras imagens do álbum mostraram mais momentos dos bastidores da produção, incluindo fotos de João Guilherme com Sophia Abrahão, Agda Couto, Bryan Ruffo e Matheus Souza.

Vale lembrar que a série é protagonizada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros.

Há poucos dias, Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos curtindo a mesma festa junina e reacenderam os rumores de affair. A atriz organizou uma celebração com os seus amigos e apareceu em vídeos interagindo com o ator, o que fez os fãs torcerem por um casal entre eles. Porém, os dois só foram vistos brincando juntos, mas sem qualquer indício de romance.

Bruna Marquezine responde post de fã

A atriz Bruna Marquezinesurpreendeu ao responder um comentário sobre a sua vida amorosa. Nos últimos dias, ela foi alvo de rumores de que estaria vivendo um affair com o ator João Guilherme. No entanto, a artista ironizou os boatos ao responder uma mensagem de fã que defendia a atriz.

Na mensagem, o fã defendeu que Bruna poderia ficar com quem ela quisesse. “Eu não sei por que estão criando caso com isso [affair], a boca é dela. Se ela quiser sair beijando 50 bocas, é problema dela”, escreveu no Twitter.

Ao ver isso, Marquezine fez questão de responder e deixou claro que está trabalhando demais para ficar com todo mundo que apontam que é affair dela. “Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?”, declarou.