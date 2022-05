João Côrtes comemora trabalho em produção feita em inglês

João Côrtes está no elenco da série Rio Connection e conta sobre o desafio de atuar em outro idioma

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 16h39

O ator João Côrtes (26) está com a carreira repleta de novos projetos. Depois de atuar em O Hóspede Americano, da HBO Max, e em Passaporte Para Liberdade, do Globoplay, ele está volta à atuação em inglês ao integrar o elenco da série Rio Connection. O artista interpreta Alberto Martim, um diplomata brasileiro que se alia com a máfia italiana e se torna peça chave no tráfico de drogas no Rio de Janeiro dos anos 70.

O artista atua em inglês no projeto e adorou o desafio. "Eu adoro falar inglês, atuar em inglês é um desafio estimulante. É uma camada extra de foco, de dedicação e estudo. Acredito também que interpretar em inglês é completamente diferente do português, quase um outro ofício. A musicalidade da voz, dos diálogos, a entonação, muda totalmente. O significado e a conexão emocional com as palavras, com o que você está dizendo, muda também. É preciso redescobrir a maneira de estudar o seu texto", disse ele.

Outros projetos de João Côrtes

E os novos projetos do ator não param por aí. Ele também está envolvido com as gravações da série Enrolado's, da Globo. Além disso, ele também foi roteirista e diretor do longa-metragem Nas Mãos de Quem Me Leva, projeto que foi premiado no New Cinema Film Festival e no Seoul Film Festival. Em breve, ele poderá ser visto no filme Depois do Universo, na Netflix.