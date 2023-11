Jennifer Aniston exibe uma das últimas mensagens que recebeu de Matthew Perry

Jennifer Aniston emociona ao falar da dor do luto pela morte de Matthew Perry, seu colega da série Friends

A atriz Jennifer Aniston surpreendeu ao fazer uma homenagem póstuma para o ator Matthew Perry, que faleceu há poucas semanas. Os dois construíram uma amizade duradoura desde quando atuaram juntos na série Friends. Agora, ela se despediu do amigo com uma mensagem nas redes sociais e ainda exibiu um dos últimos recados que recebeu dele pelas redes sociais.

No Instagram, ela fez um post no feed com o print de uma mensagem que recebeu do amigo. No recado, ele disse: “Fazer você sorrir apenas fez o meu dia. Valeu o meu dia”. E ela respondeu: “A primeira de milhares de vezes”.

Na legenda, Jennifer falou sobre o quanto Matthew gostava de fazer as pessoas darem risadas e o quanto a morte dele a deixou com um misto de sentimentos.

"Nossa, esse corte foi profundo... Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que eu nunca experimentei antes. Todos nós experimentamos perdas em algum momento de nossas vidas. Perda de vida ou perda de amor. Ser capaz de realmente viver nesse luto permite que você sinta momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente. E nós o amávamos profundamente. Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós 6. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho", disse ela.

E continuou: "Para Matty, ele sabia que adorava fazer as pessoas rirem. Como ele mesmo disse, se não ouvisse a 'risada' pensava que ia morrer. Sua vida literalmente dependia disso. E cara, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele fez todos nós rirmos. E rir muito. Nas últimas semanas, tenho repassado nossas mensagens um para o outro. Rindo e chorando e depois rindo de novo. Vou mantê-los para todo o sempre. Encontrei uma mensagem que ele me enviou do nada um dia. Isso diz tudo".

Por fim, ela mandou um recado para o amigo. "Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias… às vezes quase consigo ouvir você dizendo “você poderia SER mais louca?”. Descanse, irmãozinho. Você sempre fez meu dia...", escreveu.

Como foi a morte de Matthew Perry?

O ator Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade. Ele foi encontrado morto no sábado, 28, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, de acordo com o site TMZ. Segundo a publicação, ele foi encontrado sem vida em sua banheira de hidromassagem e não tinha nenhuma substância ilícita no local. O TMZ informou ainda que os socorristas foram chamados até a casa dele para atender ao caso de uma parada cardíaca em um homem de 50 anos.

O corpo dele passou pela autópsia, que teve o resultado inconclusivo. De acordo com informações apuradas pela CBS News, o Examinador Médico do Condado de Los Angeles divulgou uma atualização indicando que o caso foi 'adiado'. Esse termo sugere que a autópsia foi realizada, mas que a necessidade de mais detalhes requer 'investigações adicionais’, que estão sendo conduzidas por autoridades americanas.

Ainda conforme detalhes revelados pela CBS, o exame não forneceu resultados conclusivos, impossibilitando a determinação da causa da morte do ator. Por fim, a rede de notícias estadunidense contou que não foram identificados sinais óbvios de trauma no corpo de Matthew. A certidão de óbito dele não traz a causa da morte, já que segue em investigação por causa dos exames toxicológicos que não ficaram prontos.