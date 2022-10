Jade Picon revela que terapia tem ajudado a lidar com críticas sobre atuação em Travessia

A atriz Jade Picon disse que estava precisando falar sobre o assunto na terapia

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 09h39

A influenciadora digital e atriz Jade Picon (21) dividiu com seus seguidores nas redes sociais, a importância de fazer terapia. Ela frequenta sessões desde os 15 anos e reforçou que após sua estreia em Travessia, e as críticas que tem recebido por conta de sua atuação na novela, as conversas com um profissional tem lhe ajudado muito.

"Se tem uma coisa que me faz bem é terapia. E eu conto tudo, tudo, tudo! Faço desde os 15 anos e me ajudou e ajuda até hoje a lidar com a questão da exposição, internet, principalmente agora, mas também com problemas familiares, relacionamentos, problemas internos da vida sobre pensamentos. Eu adoro conversar. E confesso que estava precisando... seguimos lidando com muita paz, amor no coração, cabeça erguida, focada!", contou.

Ela continuou: "Tem sessão que eu nem falo nada do que aconteceu, fico falando sobre pensamentos. É muito gostoso ter um espaço com um profissional com espaço para poder se abrir... Eu amo muito terapia e sou muito a favor de se abrir e ter a ajuda de um profissional. Uma coisa que acho super legal é porque tem coisas você pensando sozinha ou contando para um amigo você não vai perceber... e tem certos comentários certeiros que você fala 'meu Deus então é esse o motivo'. Pequenos estímulos que fazem você enxergar melhor."