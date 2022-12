Harrison Ford fala sobre primeiro protagonista na TV aos 80 anos de idade

Ator Harrison Ford é reconhecido mundialmente por conta de filmes como ‘Indiana Jones’ e ‘Star Wars’

Mesmo aos 80 anos de idade, sempre há uma primeira vez para tudo na vida do ator Harrison Ford (80). Desta vez, o artista assumiu de forma inédita o protagonismo de uma produção para a televisão. E em uma entrevista ao The New York Times, ele explicou que nem pensa em parar.

Conhecido ao redor do mundo por conta de filmes como “Indiana Jones”, vivendo o aventureiro professor, ou como Han Solo na saga “Star Wars”, desta vez o ator assume o papel de Jacob Dutton, um rancheiro da série “1923”, um prequel da série com Kevin Costner, “Yellowstone”, da Paramount+.

A produção estreia nos Estados Unidos no domingo, 18, mas não tem data para ser lançada no Brasil. A série irá acompanhar a família Dutton durante a Grande Depressão, guerra, pandemias, conflitos por terras, e muito mais. Além do eterno Indi, o elenco conta com Helen Mirren como Cara, esposa de Jacob, e Timothy Dalton, ex-James Bond, como rival do personagem de Ford.

Nos anos 1960, Harrison já tinha participado de séries de televisão como “Ironside”, “Gunsmoke” e “The Virginian”, no começo de sua carreira. Mas acabou seguindo pelo caminho do cinema, fazendo com que ficasse famoso.

“Amo [cinema]'. Amo o desafio e o processo de fazer um filme. Me sinto em casa. É o que passei a minha vida fazendo”, explicou ele ao periódico. “Eles ficam chamando isso de televisão. Mas é tão antitelevisão. É, você sabe, uma vista enorme. É uma história incrivelmente ambiciosa que estão contando em escala épica. A escala da coisa é enorme, eu acho, para a televisão”, completou, falando sobre o tamanho da série de oito episódios.

Ford contou que só aceitou o papel após o criador de Yellowstone, Taylor Sheridan, o levar para seu rancho, detalhando o personagem para o artista, que acabou ficando intrigado. “O personagem não é o personagem usual para mim”, afirmou, falando que a série é como se fossem filmes de 10 horas. “Estou fazendo o mesmo trabalho. Está apenas sendo embalado e distribuído de uma maneira diferente”, brincou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Harrison Ford 🔵 (@harrison_ford_verified_page)

E para quem acha que com essa idade, Harrison Ford iria sossegar, estava enganado! Em 2023, o ator volta às telonas do cinema, com mais um de seus aclamados filmes de aventura: “Indiana Jones e o Chamado do Destino”. O longa traz um novo desafio ao professor, por não se passar em lugares como Egito, mas sim, no meio da cidade, e tem estreia prevista para o final de junho.