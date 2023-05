Gil do Vigor se irrita com comentários sobre participação de sua irmã em reality show

O ex-BBB e economista Gil do Vigor rebateu críticas sobre a participação de sua irmã Janielly no reality show ‘A Grande Conquista’

Neste domingo, 21, Gil do Vigor surpreendeu seus seguidores ao compartilhar desabafo em seu Twitter sobre críticas em relação a sua irmã Janielly.

A irmã do ex-BBB está participando do reality show ‘A Grande Conquista’ da RecordTV. Janielly recebeu algumas críticas sobre suas atitudes no programa e o irmão rebateu nas redes sociais.

“Primeiro Jany é planta, depois só briga com quem é ‘fraco’, depois reclamam que ela aparta as brigas e agora que ela se mete na briga que não é dela. Pow, se decidam! É mais fácil falar a verdade (e não adianta, certa ou errada, ela sempre vai falar o que ela pensa, ela nunca se cala e isso é um defeito e uma qualidade)”, comentou Gil em suas redes sociais.

Os seguidores de Gil gostaram da publicação e defenderam Janielly nos comentários da publicação. “Amigo, vai ter que aceitar que ela é boa demais”, comentou um fã. E outra seguidora escreveu: “Já amo a sua irmã, ela é meu pódio”.

O participante do BBB 21 está apoiando a irmã nas redes sociais e puxando mutirões para votações a favor de Janielly. Em uma ocasião, Gil chegou a se emocionar nas redes sociais ao Janielly conseguir permanecer na casa do reality.

Polêmica!

Recentemente, uma participante de ‘A Grande Conquista’ causou polêmica com uma fala na casa. A ex-BBB Natália Deodato comentou no reality que a cantora Linn da Quebrada, apesar de estar num grupo de WhatsApp com outras participantes do BBB 22, não fala com elas.

Após a fala polêmica de Natália, Linn veio a público se defender das acusações. "Vamos aos fatos: 1- eu perdi o celular que tinha e estou com outro número. 2- eu não gosto de grupo de zap. Fico ansiosa com a sensação de sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia. 3- não é elitismo é meu modo de preservar saúde mental”, comentou.