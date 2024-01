Gente! Repórter da Globo leva soco ao vivo na rua

Que susto! Uma repórter da Globo levou um soco na cabeça durante uma reportagem ao vivo na rua e se pronuncia

Uma repórter do Grupo Globo levou um grande susto ao ser atingida por um soco de um homem enquanto fazia uma reportagem ao vivo na rua. O momento aconteceu com a repórter Naína Carvalho, da Rede Amazônica, que é afiliada da Globo, e ela se pronunciou sobre o que aconteceu.

Naína estava ao vivo no telejornal Bom Dia Amazonas nesta sexta-feira, 12, quando um homem se aproximou rapidamente e a atingiu com um soco na cabeça. Logo depois, o homem saiu andando e a imagem foi cortada.

O apresentador Breno Cabral, que estava no estúdio, também se assustou com o que aconteceu com a repórter. “Meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Que absurdo. Você está bem, Naína?”, perguntou ele. Quando a repórter voltou para a frente do vídeo, ela explicou o susto que levou.

“Estou bem. Só levei um susto. Realmente eu não vi, estava concentrada aqui. Fui surpreendida por uma pessoa que aparentemente está em situação de rua. Ele estava bastante alterado, a gente não sabe a condição dessa pessoa. Mas realmente acabei levando um susto”, desabafou.

#AGRESSÃO | 😮 Que susto! A repórter Naine Carvalho, da Rede Amazônica, foi surpreendida enquanto realizava uma entrada ao vivo, próximo ao Terminal 1, no Centro de Manaus, quando um homem bateu duas vezes em sua cabeça. pic.twitter.com/U31xFxn3AH — Portal Rios de Notícias (@riosdenoticias) January 12, 2024

Repórter da Globo explica pedido de demissão

O repórter Rafael Ihara pediu demissão da Globo após seis anos de trabalho na emissora. A decisão de deixar o cargo foi revelado para o Splash, do UOL. O jornalista expôs os motivos que o levaram a sair do emprego.

Após fazer várias matérias para diversos jornais da casa, como o Bom Dia São Paulo e até aparecer com reportagens no Jornal Nacional, o jornalista, de 28 anos, resolveu encerrar o contrato com a Globo por ter percebido que não teria o crescimento desejado.

"Tenho competências, talentos e qualidades que poderiam ser melhor aproveitadas para poder entregar mais para a empresa, além daquilo que eu estava entregando. [...] São as chefias que avaliam isso. Às vezes essa falta de oportunidade acaba incomodando um pouquinho", disse.

Rafael Ihara ainda acrescentou: "A televisão tem que acompanhar a mudança dos tempos. A gente fala com o público, e o público muda nos seus costumes. [...] É uma Globo que acabou exigindo mais de mim ao longo dos últimos anos, e eu não via mais futuro ali dentro, diante daquilo que eu pretendia para mim."

Segundo o comunicador, há dois anos ele vem pensando na possibllidade e uma proposta melhor lhe atraiu. "Quando eu sonhava ser repórter, eu não imaginava que seria tão duro. E acho que muita gente que hoje sonha ser repórter de TV, quando começa a encarar a rotina, percebe, nossa, é bem diferente daquilo que eu imaginava", apontou outro motivo que o fez repensar.